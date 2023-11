Sandra pasó 10 años encarcelada por ser la esposa de un sicario, ahora vive un infierno como expresidiaria

Sandra estaba embarazada cuando detuvieron por la fuerza al padre de su hijo quien fue identificado como el asesino material de un escolta del ex secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, por lo cual la esposa del vinculado con el narco tuvo el mismo destino que su pareja: cumplir una condena dentro de la cárcel.

El marido de Sandra recibió 260 años en la cárcel por el crimen del escolta, mientras que Sandra estuvo 10 años encerrada en cuatro diferentes centros penitenciarios: en el Reclusorio Oriente y en el Norte, además de la Penitenciaría de Tepepan y en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

El narco sicario fue sentenciado a 260 años de cárcel. Foto: freepik

Sigue leyendo:

“La Gata”, la mujer que hacía twerking y prefirió ser sicaria: ahora es una devota religiosa en la cárcel

De mesera en Tláhuac a sicaria internacional: la mujer que por 5 mil pesos se condenó en prisión

¿Cómo fue la vida de Sandra al salir de prisión?

Durante su estancia en prisión, Sandra compartió celda con la esposa, la nuera, la suegra y la amante de “El Mochaorejas”, contó citada por el Noreste. En el Altiplano, la esposa del sicario tuvo que dormir siempre boca arriba porque debía ser captada por la cámara de vigilancia, una de las actividades que consideró como un infierno; sin embargo, aún le esperaba vivir fuera de las celdas para regresar con su familia.

Los 10 años en prisión dieron fama a Sandra tanto dentro como fuera de los barrotes cuando regresó a su hogar en un barrio de la alcaldía Álvaro Obregón, luego de que quedó libre 4 años antes de su sentencia. Cuando llegó a su hogar con su mamá quien cuidaba a sus hijos, miró que nada había cambiado en la casa, seguían viviendo en difíciles condiciones:

"Me deprimió mucho ver la miseria en la que vivía mi familia. Nada en la casa había cambiado": Sandra.

Sandra siempre recrimina que el día que su esposo asesinó al escolta ella no estuvo presente, pero igual fue capturada y procesada. En ese momento tenía 20 años de edad y seis años de casada:

"Fue mi esposo, pero yo no iba con él. Nunca he matado a nadie. Me culparon injustamente, sólo por ser la esposa de un sicario. Tal vez mi único delito, que he pagado muy alto, fue haberme mantenido con dinero sucio durante siete años que duramos casados y libres", señaló Sandra.

Sandra tuvo dificultades para vivir fuera de la cárcel. Foto: freepik

¿Sandra vivió un calvario desde que estuvo con su esposo sicario?

Aunque Sandra intentó dejar a su esposo, el sicario nunca la dejó por lo que jamás pudo alejarse de él. "El día que lo intenté me soltó un balazo en la pierna y me dijo: 'Te vas, pero coja'", señaló mientras recordó que a cualquier hombre que se le acercaba terminaba muerto.

Sandra dio a luz a su hijo dentro de la cárcel en Tepepan, el día que fue trasladada al entonces penal de La Palma, las autoridades se lo quitaron, dijo, hasta que cuatro años después lo volvió a ver cuando quedó en libertad. Una vez en la calle, Sandra estaba segura que solo podría encargarse de su familia trabajando para un grupo del crimen organizado, dados sus antecedentes.

Pero Sandra siguió adelante y tras siete años libre en 2015, trabajó como contratista en una constructora, pero sin prestaciones obteniendo su sueldo de los contratos que lograba cerrar, 10 en todos esos años pudo conseguir, por lo que tuvo que vender zapatos, ropa y todo lo que pudiera, contó. "Si no quieres volver a la cárcel, lo mejor es alejarte de los delincuentes que conoces de toda la vida”, aseguró.

RM