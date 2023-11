5 lugares para comprar tu árbol de Navidad en CDMX, ¡bueno, bonito y barato!

Estamos a días de que inicie el mes de diciembre y seguramente desde el primer día no habrá otro tema que las celebraciones de Navidad, más si eres de las personas que durante todo el año espera estas fiestas. Pero, ¿ya tienen tu árbolito? Si no, no te preocupes, porque aquí te dejamos una pequeña lista de cinco lugares en la Ciudad de México (CDMX) donde puedes conseguirlos bonitos y baratos.

Pero antes, es importante recordar que se presume que el origen de los árbolitos de navidad se remonta a la era de los antiguos romanos. En ese entonces lo que se acostumbraba era celebrar el solsticio de invierno adornando las ramas de los áboles y con ofrendas a sus dioses.

1. Mercado de Tacubaya

En el mercado de Tacubaya podrás encontrar toda una variedad de pinos.Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Si lo que buscas es conseguir un árbolito navideño fresco, el Mercado de Tacubaya puede ser la opción. Además, en este lugar que se encuentra en Río Becerra esquina con Héroes de 1810 s/n en la coloniaTacubaya no sólo podrás acceder a distintos tipos de pinitos, sino todo lo que requieres para adornarlos.

2. Bazar navideño de la Río Blanco

Se trata de un enorme tianguis navideño que se ubica en H. Congreso de la Unión 44 de la colonia Mártires de Río Blanco perteneciente a la alcaldía Gustavo A. Madero y en él tendrás la oportunidad de conseguir prácticamente cualquier producto que necesites para las decoraciones de tu casa.

3. Mercado de Jamaica

En el Mercado de Jamaica encontrarás pinos que se ajusten a tu presupuesto. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Localizado en Guillermo Prieto 45 en la colonia Jamaica de la alcaldía Venustiano Carranza, es un recinto comercial en el que sin duda alguna podrás estar frente a toda una variedad de pinos dependiendo del tamaño, presupuesto y modelo que más prefieras para estas fechas.

4. Vivero Tepeteitonco

Ubicado en la carretera Panorámica a Santo Tomás Ajusco, el Vivero Tepeteitonco es una increíble opción al momento de buscar un árbolito navideño ya que entre otras cosas, se trata de un sitio avalado por la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

5. Bosque de los árboles de Navidad

En el Bosque de los árboles de Navidad podrás cortar el árbolito que más te guste. Créditos: Cuartoscuro/archivo.

Aunque este sitio no se encuentra como tal en la CDMX, ir a Amecameca de Juárez en el Estado de México (Edomex) vale totalmente la pena si consideras que en este sitio tendrás la oportunidad de cortar el árbol que más te guste con la seguridad de que nacerá otro.