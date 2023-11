Pedro era capitán del yate Tiger y se hundió con él por Otis, su marinero sobrevivió tras 5 horas nadando

El número de muertos que ha dejado el huracán Otis tras su paso por Acapulco sigue incrementándose a diario. El fenómeno natural dejó casas destruidas, hoteles dañados, calles llenas de escombro, árboles derribados, carreteras bloqueadas, comunicación interrumpida y decenas de personas fallecidas. En este contexto, se viralizó la historia de Pedro Espinosa García, quien murió cuidando el yate "Tiger", del cual él era el capitán.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, la noche del pasado 25 de octubre Pedro fue a cuidar el yate "Tiger", ya que era parte de su trabajo. Sin embargo, el hombre no tenía ni idea de la pesadilla que enfrentaría con la llegada del poderoso huracán Otis, el cual tocó tierra como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, la más alta que existe. “Fue a la casa por sus cosas porque iba a resguardar el yate, le dieron órdenes de resguardarlo en la Marina naval, pero desgraciadamente nunca se imaginaron la inmensidad o lo inmenso que iba a ser esto”, dijo el padre del capitán.

SIGUE LEYENDO

Mamá consigue equipo de rescate y saca el cadáver de su hija sepultada en los escombros tras “Otis”

Marlon cuidaba el yate de su patrón y fue castigado por “Otis: así fue su dramática historia

Decenas de embarcaciones quedaron destruidas. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué le pasó a los tripulantes del yate "Tiger"?

El padre de Pedro, quien tiene el mismo nombre que su hijo, también comentó que la familia conocía los riesgos de trabajar como capitán de un yate, ya que durante los fenómenos naturales, los dueños de las embarcaciones dan la instrucción de mantenerse en los navíos, pese al mal tiempo. "Desgraciadamente así es, así es su trabajo, que no quisiéramos porque saben el riesgo que lleva”, dijo el hombre, quien acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) para reconocer el cuerpo de Espinosa García.

Cabe mencionar que Pedro no se hundió solo con la embarcación, dentro del yate había más tripulantes, uno de ellos era Eduardo Candela, un marinero que consiguió salvar su vida, luego de nadar por más de cinco horas en medio de la tempestad que ocasionó "Otis" en el mar. Según sus propias palabras, recuperadas por medios de comunicación, él tuvo que nadar contracorriente y contra la tempestad por más de cinco horas seguidas hasta llegar a la orilla, donde fue encontrado inconsciente.

Tripulantes se hundieron con sus embarcaciones. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuántas personas murieron en embarcaciones?

Al ser cuestionado sobre los horrores que vi en el agua, Eduardo estimó que, mientras nadaba, habían entre 50 y 60 personas a la deriva. Por lo que ahora pide a las autoridades que no dejen los trabajos de búsqueda y que acudan lo antes posible a rescatar a los marineros que se encuentran en el mar sin alimento, sin agua y bajo los intensos rayos del sol. Además, detalló que no ha dejado de tener pesadillas soñando con su capitán Pedro, quien fallecio, y sus amigos, quienes por desgracia no han sido encontrados.

“Soñé a mi capitán, a mi mejor amigo, Marcos Antonio, por mis hijos que los he soñado… tenemos la esperanza de que estén en Ciudad de México o en Chilpancingo”, confesó Eduardo.