Lesly busca a su madre desde hace más de un año, su TikTok conmovió las redes: "Hasta encontrarte"

Carmen desapareció en el mes de marzo de 2022, luego de que saliera a comer en su trabajo. Su hija no tuvo más noticias de ella, pues dejó de contestar los mensajes, y además, las llamadas mandaban inmediatamente al buzón de voz, el último mensaje fue aproximadamente a las 2:30 horas.

"Cuando el día que desapareció, salió a comer a las 2:30 y me di cuenta a las 4:30 porque no habías vuelto a tu trabajo. Marcaba y me mandabas a buzón no te dejaron ni comer, se quedó tu coquita en la mesa con tus takis moradas", escribió en el TikTok.