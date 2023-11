Saúl Huerta, exdiputado de Morena, es sentenciado a 3 años por abuso sexual de menores

El exdiputado por Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, fue sentenciado a cumplir tres años y cuatro meses de prisión (además a saldar un pago por concepto de reparación de daño de 18 mil 960 pesos) una vez que un juez encontró las pruebas suficientes para imputarlo por agredir sexualmente a dos menores de edad.

Cabe destacar que esta es su primera sentencia por abuso sexual pero al no rebasar los 3 años de sentencia cuenta con el beneficio de seguir en libertad el proceso. No obstante, continuará en prisión debido a un segundo proceso que todavía no concluye.

Fue la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJ-CDMX) la que confirmó la sentencia de 3 años y 4 meses de prisión para Huerta Corona, una vez que los magistrados establecieron también como sentencia la prohibición de comunicarse con la víctima.

Huerta Corona no quedará inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de CDMX

El primer caso que llevó a prisión al exlegislador por violación equiparada en agosto de 2021, continúa en proceso. FOTO: Cuartoscuro

Trascendió que el exlegislador tampoco quedará inscrito en el Registro de Agresores Sexuales de CDMX, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró este instrumento como inconstitucional.

Hasta ahora Saúl "H" ha purgado casi 11 meses, de los 3.4 años que recibió de sentencia, por haber llevado a un menor de edad a la habitación de un hotel ubicado en la colonia Tabacalera, en el centro de la CDMX, en donde le hizo tocamientos.

Los hechos ocurrieron en el mes de junio de 2019, aunque la orden de aprehensión por este caso se ejecutó en diciembre de 2022. Sin embargo, el primer caso que llevó a prisión al exlegislador por violación equiparada en agosto de 2021, continúa en proceso.