Inauguran FIL Monterrey con UANL como invitada de honor

La Feria Internacional del Libro de Monterrey 2023 es el motivo perfecto para unir esfuerzos entre las dos instituciones educativas con mayor presencia en el noreste del país, como lo son la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, hacia un mismo camino: las letras y las artes.

Por este motivo, el 7 de octubre se inauguró en Cintermex la edición 2023 de la FIL Monterrey, fiesta librera que contará con más de 600 eventos, reuniendo a más de 400 autores locales e internacionales en este carnaval literario.

La UANL presentará alrededor de 80 actividades dentro de la FIL Monterrey.

Como invitada de honor y conmemorando su aniversario número 90, la Universidad Autónoma de Nuevo León presentará alrededor de 80 actividades culturales: presentaciones editoriales, espectáculos familiares, conciertos especiales y una exposición; aunado a una jornada académica en colaboración con el ITESM.

La ceremonia de apertura estuvo presidida por el Presidente y Rector del Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, y el Rector de la UANL, Santos Guzmán López, Rector de la Máxima Casa de Estudios, quien estuvo acompañado por el poeta José Javier Villarreal, Secretario de Extensión y Cultura de la Universidad; así como por la presidenta y director de la FIL, Carmen Junco y Henoc de Santiago. La Secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura realizó la declaratoria inaugural.

Comparte UANL valores por las letras y artes

En el marco del 90 aniversario de la UANL, Guzmán López agradeció la invitación de honor y destacó la oportunidad de compartir con la sociedad neolonesa lo mucho que han logrado ambas instituciones desde su fundación como promotoras de la educación, la investigación y la difusión de la cultura.

“Sin duda la FIL ha simbolizado una de las fiestas literarias más representativas a nivel nacional e internacional, y que ha posicionado a Monterrey como una ciudad cautivada por páginas llenas de historias y que nos dejamos conquistar por las letras y las humanidades.

“Algo que tenemos también muy claro desde que nosotros comenzamos hace 12 años, con la organización de la Feria Universitaria del Libro UANLeer, en las cuales miles de regiomontanos han reafirmado lo que comentaba que somos una sociedad ávida de la lectura y del saber.

“Por esto, manifestamos que la cultura y la literatura son valores fundamentales en la educación de nuestro país, y son valores que nuestras dos instituciones siempre hemos compartido”, expresó el Rector de la UANL.

De la misma manera, Guzmán López subrayó el motivo de la UANL dentro de la feria de los libros, que es acercar a autores y escritores con jóvenes estudiantes para apoyar a desarrollar una gran motivación por la lectura, que a su vez impulse su creatividad e inspiración para encontrar nuevas perspectivas que amplíen su mente.

La FIL de Monterrey busca acercar la lectura a la ciudadanía.

Cuatro cuadros y una Feria del Libro

El poeta José Javier Villarreal, oriundo de Tecate, Baja California, recordó su llegada a Monterrey donde aún no existía la FIL, y sin embargo la ciudad ofrecía una rica oferta literaria

“Cuando llegué a Monterrey no había Feria del Libro; la ciudad era otra, no; el tiempo de la ciudad era otro. ¿Qué me enamoró? Descubrir la revista Vuelta exhibiéndose, con pinzas para la ropa, en la cerca del Tec., la librería Cosmos con sus dos pisos y su galería de autores regiomontanos, la librería universitaria en los bajos de Rectoría. Un año después se inauguraría el Museo Monterrey.

“Hoy estas presencias descansan en mi memoria; sin embargo, hoy tenemos una nómina de escritores cuya obra acompaña y fortalece el espacio y la cultura que nos han tocado en suerte vivir. Están las Memorias, de fray Servando; Ifigenia cruel, de Alfonso Reyes; Memorias de un espejo, de José Alvarado; Agua de las verdes matas, de Irma Sabina Sepúlveda; Reloj de sol, de Gabriel Zaid; Setenta veces siete, de Ricardo Elizondo; Entreacto, de Carmen Alardín; De vida irregular, de Jorge Cantú de la Garza; Las maneras del agua, de Minerva Margarita Villarreal; Tequila con calavera, de Samuel Noyola; El camino de Santiago, de Patricia Laurent Kullick. La constelación no deja de crecer e iluminar una geografía cada vez más proclive al asombro y a la creación.

“Hoy la Feria Internacional del Libro Monterrey vuelve a proponer un lugar de encuentro donde puede suceder el milagro. Por lo pronto es ya una magnífica coartada para unir a las dos más grandes instituciones educativas de estudios de nivel medio y superior con que cuenta la ciudad: el Tecnológico de Monterrey, como anfitrión, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, como invitada de honor.

Los asistentes a la FIL Monterrey podrán gozar de presentaciones de libros, lecturas en voz alta y más actividades.

“Me emociona pensar que la Feria Internacional del Libro Monterrey habrá de constituirse no sólo como un poderoso referente cultural de nuestra región, sino también ¿por qué no?, de repercusión nacional e inevitablemente internacional”, expresó el Secretario de Extensión y Cultura de la UANL.

Las autoridades estatales y universitarias cortaron el listón inaugural para dar paso a las actividades y recorrieron los pasillos de la FIL. El Presidente del ITESM, David Garza condujo a los invitados al stand del Tecnológico de Monterrey en donde se puede apreciar sus 80 años de historia.

Posteriormente, la comitiva encabezada por el Rector Santos Guzmán López se dirigió al stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ubicado en el corazón de la feria, para apreciar los edificios y obras artísticas emblemáticas de la UANL como la Torre de Rectoría, el Colegio Civil, los vitrales del Aula Magna, proyectadas a través de monumentales pantallas.

