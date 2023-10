Familiares de víctimas por derrumbe de iglesia en Tamaulipas preparan una demanda

La familia de siete víctimas mortales del derrumbe de la parroquia de la Santa Cruz en Tamaulipas, preparan dos demandas en contra de la administración de la iglesia y de Protección Civil.

El señor Alejandro Castillo Alvarado, familiar de víctimas mortales dio a conocer que preparan demandas en lo penal y civil en contra de los encargados de la parroquia de la colonia Unidad Nacional y de los titulares de Protección Civil.

Alejandro perdió a su padre de 68 años de edad, y a sus sobrinos, uno de ellos de apenas un año y medio, pero además una familiar de él perdió a cuatro personas en la tragedia del 01 de octubre que hasta el momento ha dejado la muerte de 12 personas y actualmente hay cuatro hospitalizadas de ellas una muy grave.

"Ayer estuvimos asesorándonos con un licenciado que nos compartió su opinión. Lo correcto es que la administración de la iglesia y el gobierno se hayan hecho responsables en su totalidad, asumir todos los costos por los fallecidos y en sobrevivientes verificar que se den todas las atenciones. No en todos los hospitales hay medicamentos y eso ya era responsabilidad de la iglesia".

La Fiscalía General mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso

Aseguró que hace unos días acudieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado a recoger las pertenencias de sus seres queridos, sin que los ministerios públicos los hayan asesorado sobre las acciones legales pertinentes.

Buscan justicia

"Fuimos a recoger pertenencias de mi padre y de un sobrino que murió y no pidieron ninguna declaración, la Fiscalía se apoya con ingenieros de la UAT, y dicen que se llevan pequeñas muestras y no estamos de acuerdo en la limpieza. Yo vine a ver donde murió mi padre, mi familia, y yo vine a llorar por ellos y no me gustó que limpiaran toda el área, debieron acordonar el área y en esos dos meses. Limpiar la escena es como eliminar todo", declaró en entrevista desde la esquina de las calles Nuevo León y Chihuahua.

"Es como proteger y no hacer responsables como a la iglesia y como a Protección Civil. Tenemos un abogado que va a checar la carpeta de investigación que está armando la Fiscalía y en base de lo que diga el abogado vamos a tomar una decisión, todo apunta a que sí vamos a presentar una demanda penal y una demanda civil ante la Fiscalía y ante un juzgado civil porque ante nuestros ojos los responsables son la iglesia y Protección Civil".

A diferencia de lo que han declarado las autoridades estatales y locales, Castillo Alvarado aseguró que no han recibido el apoyo, pues dice que ellos tuvieron que cubrir los gastos funerarias.

Actualmente la Fiscalía General mantiene abierta una carpeta de investigación por homicidio doloso, en contra de quien o quienes resulten responsables.

dhfm