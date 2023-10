Martí Batres: "Vienen más transformaciones en la CDMX"

Entre gritos de apoyo, porras y deteniéndose para tomarse selfies con la gente instalada en la calle Allende, Martí Batres llegó al Congreso de la Ciudad de México a rendir el Quinto Informe de Gobierno. Sonriente anunció que se han tenido buenos resultados en la capital del país, en donde adelantó que continuarán las transformaciones.

“Hay muchas cosas que informar, muchas transformaciones en un lapso histórico muy breve. Seguimos trabajando y van a haber más transformaciones. Hemos hecho más cosas y además vamos a agregar todavía más. Han sido años muy buenos de cambios y transformaciones en todos los órdenes y en todos los temas, en lo social, en lo educativo, en lo ambiental en la seguridad, en fin, en todos los temas”, dijo.

En las escalinatas del Palacio Legislativo de Donceles y Allende, ya lo esperaban la Fiscal de la CDMX, Ernestina Godoy y la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, así como legisladores de Morena. Previamente llegaron los invitados al informe, quienes hablaron de diversos tópicos.

Sebastián Ramírez, dirigente capitalino de Morena, resaltó el trabajo que ha realizado Martí Batres en el relevo de Claudia Sheinbaum. “Martín ha venido haciendo un buen muy buen trabajo relevando a la exijo de gobierno a la doctora Sheinbaum y cerrar la administración los proyectos prioritarios es lo más importante”, comentó.

También aseguró que hay una campaña negra del Partido Acción Nacional, que busca evitar que continúe la Fiscal Ernestina Godoy al frente de la institución porque, ya no les permiten actos de impunidad como antes.

“Hay toda una campaña negra del PAN porque todos los responsables del cártel inmobiliario están enojados porque la Fiscalía no ha permitido la impunidad en la ciudad. Antes los políticos creían que podían hacer lo que querían y eso se acabó con Ernestina Godoy. Además ha disminuido el secuestro, el feminicidio y ha acabado con la impunidad en la ciudad, entonces la vamos a respaldar”, expuso.

Giovanny Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, expresó que están enfocados a trabajar al 100 por ciento y hasta el momento lo han hecho de la mano con el gobierno capitalino. “En Coyoacán hemos trabajado en coordinación muy cercana con el gobierno de la Ciudad de México y esto es por el bien de los ciudadanos entonces nosotros vamos a estar atentos a lo que diga el jefe de gobierno y por supuesto que vamos a seguir trabajando en coordinación”, dijo.

Precisó que en torno a posibles ataques de Morena por el año electoral que ya está en marcha, que se mantendrán concentrados sin intereses proselitistas y el trabajo que realicen será evaluado por los ciudadanos.

“Me encanta citar a Winston Churchill, que decía que un estadista comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. Las personas que nos dedicamos a este trabajo, noble trabajo de verdad, el más honorífico que he tenido durante mi vida, lo queremos hacer muy bien. Quiero seguir trabajando en coordinación, sin fijarnos en las elecciones porque solito la gente te califica. Entonces yo no tengo que acusar, yo no tengo que decir yo nada más vengo a atender un informe”, expresó.

"Vienen más transformaciones en la CDMX"

