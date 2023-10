Evelyn Salgado realiza gira de trabajo en Huitzuco lleva servicios y anuncia obras por más de 54 mdp

"No vamos a descansar hasta que el bienestar llegue a todos los hogares y rincones del estado", afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al llevar una Feria de Servicios Integrales a la localidad de Pololcingo, municipio de Huitzuco donde anunció una inversión histórica por más de 54 millones de pesos en obras y acciones de infraestructura hidráulica, carretera y en materia de salud.

"Las acciones no van a parar, todas las obras van a continuar para Huitzuco y la región Norte, porque cuando hay austeridad adentro del gobierno los recursos alcanzan, cuando el dinero no se va para otro lado, el dinero tiene que alcanzar porque el dinero es de ustedes, es del pueblo y no se toca, el dinero del pueblo se regresa al pueblo", afirmó la gobernadora Evelyn Salgado.

En su gira de trabajo por la región Norte, luego de visitar el municipio de Copalillo donde entregó un centro de salud, la gobernadora Evelyn Salgado se trasladó al municipio de Huitzuco donde encabezó la Jornada de Cirugías de Cataratas y Colocación de Lente Intraocular que benefició a 104 pacientes con 107 intervenciones quirúrgicas oculares.

La gobernadora puntualizó que gracias a la suma de voluntades y coordinación entre las secretarias de salud federal y estatal, así como el apoyo de la Beneficencia Pública Nacional, cada cirugía tiene un costo de 30 mil pesos, lo que significa una inversión total de 4 millones de pesos al realizar estas intervenciones de manera gratuita a la población vulnerable.

La mandataria destacó que el Hospital General IMSS Bienestar de Huitzuco se rehabilitó con recursos autorizados por 14.5 millones de pesos y se equipó con una inversión superior a los 31 millones de pesos para el equipamiento con un avance físico del 60 por ciento para mejorar el acceso a la salud de los habitantes de este municipio y sus comunidades.

Evelyn Salgado enfatizó que los recursos son del pueblo y llegan al pueblo de manera directa, por lo que puntualizó que la oposición, "Jamás podrá decir que la gobernadora es una corrupta, porque yo a eso no le entro, aquí cero tolerancia a la corrupción; ni corrupta, ni ratera, ni traicionar a mi pueblo, eso no se hace", aseveró la gobernadora.

Feria de Servicios en Pololcingo y anuncio de obras por más de 54 mdp en Huitzuco

Más tarde la mandataria estatal se trasladó a la localidad de Pololcingo, ahí mismo donde se ofreció a la población una feria de servicios sociales integrales con brigadas gratuitas de salud, servicios del DIF Estatal, registro civil, entre otros beneficios, además de anunciar la ejecución de obras por más de 54 millones de pesos en infraestructura pública, de agua potable, salud, carreteras y accesos a comunidades.



En el territorio, la gobernadora Evelyn Salgado acompañada por funcionarios de las distintas secretarias del gobierno del estado, anunció obras como la construcción del centro salud en San Francisco Tomatlán, así como el mantenimiento de ocho centros de salud en Huitzuco con un total de inversión de 25 millones de pesos.

Por otra parte, destacó que en dos años de gobierno se han invertido de manera histórica más de 95 millones de pesos en acciones de infraestructura hidráulica para la región Norte a través de CAPASEG, entre ellas una inversión de 9.1 millones de pesos en la ampliación del sistema de agua potable en Pololcingo y Tlaxmalac beneficiando a más de 20 mil habitantes.

Resaltó que también en Huitzuco se realizan obras como la pavimentación de acceso a la localidad de Tuliman con casi 6 millones de pesos, así como el acceso a la localidad de Pololcingo también con una inversión de 6 millones de pesos.

A través de IGIFE señaló que en Huitzuco se invierte en acciones de infraestructura educativa con una inversión de 5 millones de pesos y tres acciones importantes como la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido, obras del antiguo Palacio municipal y el templo de Santiago Apóstol en el municipio superando los 3 millones de pesos, además se iniciará con la intervención de tres calles en la cabecera municipal.

La gobernadora concluyó su gira de trabajo con muestras de cariño y reconocimiento de la población, así como de estudiantes que asistieron a este encuentro, por las obras y acciones de su gobierno para el municipio y la región, impulsando el desarrollo y bienestar de Guerrero.

Asistieron a los eventos el alcalde de Huitzuco, Eder Nájera; la secretaria de Salud, Aide Ibarez Castro; el diputado Local Andrés Guevara; el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña; la titular de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, así como autoridades comunitarias y funcionarios estatales.

