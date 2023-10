AMLO no retira su “posdata” en Mañanera pese a orden del INE, realiza modificaciones

La Presidencia de la República trasmitió en la Mañanera de este miércoles la “posdata” que el presidente Andrés Manuel López Obrador redactó como mensaje a sus adversarios políticos, en el que los llamaba “conservadores” y “corruptos”, aun cuando un día antes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó eliminarla para no influir en los comicios electorales.

La posdata se transmitió al inicio de su conferencia matutina, segundos antes de que entrara el presidente López Obrador al Salón Tesorería de Palacio Nacional. Al llegar al atril, el tabasqueño prometió que acatarán la instrucción de la autoridad electoral y por eso ya no llamará “conservadores” a sus adversarios sino “reaccionarios”. Luego arremetió contra el INE.

“Se le va a hacer caso para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, manifestación de las ideas, ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no”, contestó.

López Obrador también dijo que el INE ya no quiere que hable de “transformación”, en referencia a su movimiento de la llamada Cuarta Transformación (4T).

“Ya voy a decir: el movimiento de cambio verdadero”, dijo.

Fue desde el pasado 22 de septiembre, cuando el mandatario transmitió un mensaje de la Comisión de Quejas que establece los límites contenidos en el artículo 134 de la Constitución, en que señalan que en las mañaneras “no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas” en medio de los comicios electorales. Sin embargo, le agregó una “posdata”.

¿Qué decía la primera posdata de AMLO en sus conferencias matutinas?

“PD, postdata: si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causar algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Y ya: AMLO”, dice el mensaje del tabasqueño, que se transmitió hoy.

La prensa cuestionó si mantendrá la posdata o la retirará, pues el INE le ordenó retirarla.

“Ah, yo lo expreso aquí, va a incluirlo. Nada más que una cosa sí, es que si son reaccionarios, clasistas, racistas, que no vean este programa”, dijo.

El mandatario federal leyó parte de la resolución del pasado martes del INE en el que le ordenan retirar la posdata.

“Está muy bien todo lo que está pasando porque se clarifica, sobre todo por la imparcialidad entre comillas de los del INE, no les nota que son filopanistas ¿casi no, verdad? Son independientes, verdaderos jueces, no tienen ninguna inclinación política ni ideológica”, concluyó.

Realizó algunas modificaciones

En la nueva posdata, se omiten las palabras “transformación” en referencia al movimiento de la cuarta transformación (4T) y se cambia "conservadores" por "reaccionarios".

López Obrador asumió que con el nuevo mensaje cumplen la instrucción del INE, pese a que la orden de la Comisión fue eliminar la posdata.

El presidente modificó su posdata pese a instrucciones del INE. Foto: Youtube López Obrador

