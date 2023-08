AMLO vuelve a atacar al INE y al TEPJF por el tema de Xóchitl Gálvez: están "vendidos y alquilados"

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Nacional Electoral (INE) de “vendidos o alquilados” al bloque opositor por intentar censurarlo, luego de que los magistrados determinaron que declaraciones del mandatario en contra Xóchitl Gálvez pudieran constituir violencia política de género.

“No hablo de la señora si lo prohíben, nada más que va a seguir quedando en evidencia de que ese Tribunal está vendido o alquilado”, dijo este viernes el mandatario federal en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre si el el TEPJF o el INE están "vendidos o alquilados", el presidente aseguró que sí.

“Los dos, sí continúan actuando de esa manera. El Tribunal como no cambió, sigue estando en las mismas. No se acuerdan que hasta cancelaron candidaturas sin fundamento, por consigna de potentados”, respondió.

El presidente aseguró que el TEPJF y el INE están alquilados. Foto: Archivo

El Tribunal ordenó esta semana al INE que revise nuevamente declaraciones del mandatario federal en las que señala que Xóchilt Gálvez es la elegida del grupo encabezado por Claudio X. González para ser la candidata de la oposición; este viernes, el asunto será discutido en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto.

López Obrador criticó hoy nuevamente, igual que el pasado jueves, el mandato del Tribunal y exigió que le expliquen por qué lo acusan de violencia política de género; sostuvo que es su obligación defender al pueblo de México de los grupos de poder que quieren regresar a robar al erario público.

“El gobierno está obligado a garantizar la justicia, la honestidad y la democracia, esa es la función y yo tengo el derecho de decir, y además tengo las pruebas de que son una pandilla de rufianes, de corruptos, que le han hecho mucho daño al país. Entonces, no me estoy metiendo en cuestiones de género, esto no tiene que ver con hombres y mujeres. Aquí he dicho como la maestra Gordillo le ayudó a Calderón en la elección presidencial”, resaltó.

Rechaza AMLO estar influyendo en proceso electoral

“No estoy llamando a votar por nadie”, afirmó este viernes el presidente López Obrador al rechazar que esté influyendo en el proceso electoral con hablar en contra de los aspirantes presidenciales del bloque opositor, especialmente de Xóchitl Gálvez.

En la Mañanera, se cuestionó al mandatario federal si están violando el artículo 134 que obliga a los servidores públicos a conducirse “sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”; y contestó que no está influyendo y que es su obligación advertirle al pueblo de México que el bloque conservador corrupto quiere regresar al poder.

“No estoy influyendo, estoy hablando nada más de una realidad, que existe un bloque conservador que está en contra de la transfiguración del país y esto lo he dicho desde siempre que es un bloque conservador muy corrupto.

“Estoy advirtiendo es de que quieren los corruptos, los que saquearon a México regresar a hacer lo mismo. No, no, no somos iguales, y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar pues lo tiene que denunciar”, respondió.

También rechazó actuar igual que el expresidente Vicente Fox de meterse en las elecciones para favorecer a Felipe Calderón.

“No somos iguales y tenemos la obligación de advertirle a la gente. Si usted ve que alguien se va a meter a un domicilio a robar, pues tiene que avisar”, dijo.