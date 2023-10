AMLO tendrá que retirar la postdata de la Mañanera, el INE resuelve a favor de la denuncia de Xóchitl Gálvez

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador retirar la posdata de las conferencias matutinas por advertir violaciones a la ley electoral.

Los consejeros determinaron que la postdata que incluyó el presidente en la cortinilla previa a las conferencias matutinas contiene palabras que han sido calificadas ilícitas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y señalaron que más allá de la denuncia presentada por Xóchitl debe analizarse como un “acto novedoso” y resolverse de fondo por la Sala Especializada del tribunal.

La Comisión de Quejas y Denuncias consideró que se trata de un hecho novedoso que debe ser analizado. FOTO: Cuartoscuro

¿Qué dice la cortinilla de AMLO?

“Si eres conservador y estas en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continue la corrupción, el clasicismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte algún dato psicologico, emocional o afectar los intereses que defiendes”, señala la cortinilla que la instancia electoral ordenó retirar al titular del ejecutivo .

La denuncia fue presentada por Xóchitl Gálvez por las mañaneras del 25, 26 y 27 de septiembre, en donde en presunto acto a los mandatos del INE la Presidencia de la República, incluyó la cortinilla, sin embargo, la posdata no fue un agregado ordenado por el INE.

Este texto actuaría en contra de la Constitución

En una entrevista que tuvo con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento para señal de radio de Heraldo Media Group, la Consejera Electoral del INE, Claudia Zavala aseguró que este texto era una afrenta en contra de la Constitución.

Durante la conversación que fue emitida el pasado 29 de septiembre, la funcionaria indicó que este tipo de mensaje no está prohibido por la ley, pero se muestra como si fuera una broma por parte del Ejecutivo federal.

Esto, añadió, forma parte de una pérdida de seriedad en torno al cumplimiento de la norma legal y además una falta de respeto hacia la Carta Magna.

El presidente no se ha manifestado sobre estos hechos. FOTO: Presidencia.

AMLO destaca la labor de las “corcholatas” de Morena para la CDMX

Además de esto, el presidente arropó a los aspirantes de Morena para la Ciudad de México, destacando su labor como funcionarios. Sin pregunta de por medio sobre los candidatos a la capital, el mandatario se refirió a la exdelegada de Iztapalapa, Clara Brugada; al exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; y al exsecretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch.

“Quiero aclararlo, así como ha salido esto del 68, de los militares, del general (Marcelino) García Barragán, abuelo de García Harfuch, he tenido que decir que si no hay pruebas (contra Harfuch por el caso Ayotzinapa), son tiempos de elección, debe de actuarse con responsabilidad.

“Pero así como pido que no se juzgue a la ligera, que no haya juicios sumarios, que no afecten a García Harfuch, quiero decir que está participando para ser dirigente del movimiento de transformación en la Ciudad de México, Clara Brugada, que me consta que es una compañera muy comprometida”.

Morena tiene cuatro aspirantes para el cargo, aunque el partido podría definir dos más. FOTO: Especial

Sobre López-Gatell, expuso que le ayudó mucho durante la pandemia de Covid-19 como vocero del gobierno contra el virus. Destacó que eran “tiempos de zopilotes” y él era quien daba la cara.

“Había quienes lo que querían era nada más zopilotear, sacar provecho del dolor y la desgracia, porque ese es el grado de enajenación al que llegan, por su conservadurismo. Entonces, se le lanzan a Hugo fuertísimo, pero ayudó muchísimo él”, resaltó.

López Obrador exaltó los mismo de todos los aspirantes de Morena, pero resaltó que al final la decisión estará en los ciudadanos.

“Porque aquí ni modo, porque además ¿quién va a decidir al final, no sólo en el caso de ellos, en el caso de quiénes van a ser las autoridades en la Ciudad de México y el país? El pueblo. El pueblo va a decidir, y el pueblo ya está muy informado y no se va a dejar manipular, ya no es el tiempo de antes, ya pasó eso”, concluyó.

Por: Iván Evair Saldaña

