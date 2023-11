Ernestina Godoy: "La procuración de justicia es la labor más noble que puede tener un servidor público"

Ernestina Godoy quiere seguir al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México El Heraldo de México

La titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, habló sobre su labor al frente de la dependencia local, su trabajo por las mujeres de nuestro país y los proyectos que tiene como servidora pública. En entrevista con Sergio Sarmiento para la señal de televisión de Heraldo Media Group, la funcionaria local explicó que se trata de la fiscalía local más grande y la que atiende a mayor cantidad de gente.

Explicó que entre el tipo de crímenes que más se presentan se encuentran los relacionados con violencia familiar, con un promedio de 80 carpetas por día y esto sólo considera a los casos en donde existe una denuncia.

Ernestina Godoy aseguró que ante un reto de este calibre, es de gran relevancia un trabajo conjunto y coordinado entre todos los niveles de gobierno. "Estamos ahí coordinados desde los local con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica y en lo federal, también hay un representante que todos los días tiene contacto con nosotros. Un representante de la Sedena, uno de la Secretaría de Marina y uno de la Guardia Nacional".

¿Cómo llegó a la Fiscalía de Justicia de la CDMX?

Ernestina Godoy recordó la forma en la que llegó a ser titular de la fiscalía y explicó que fue la exjefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum la que se acercó a ella. "Me habló Claudia, me dijo que le ayudara y yo dije que sí. Ya después pregunté para qué y me dijeron que en la Procuraduría", recordó.

Compartió muchos de los momentos que ha pasado en el movimiento al que pertenece, al lado del presidente López Obrador, como la elección presidencial del 2006, el proceso de desafuero a AMLO, el plantón en Reforma y otros episodios que fueron muy relevantes.

Ernestina Godoy quiere seguir siendo fiscal de la CDMX

La funcionaria capitalina aceptó que tiene la intención de seguir siendo fiscal de la CDMX. Dijo que es un trabajo pesado, física y emocionalmente, pero la labor de procurar justicia es una acción muy noble. "Si trabajas, cumples con lo que te encomienda la Constitución y buscas la justicia, termina siendo una labor muy noble".

Trabajamos para mejorar la imagen de la fiscalía

Ernestina Godoy reconoció que la imagen que tienen las fiscalías y los ministerios en México no es buena, pero que han trabajado para cambiarla, para eliminar la corrupción y para eliminar la impunidad. "Cuando digo planes de política criminal alineados con la estrategia de seguridad nacional, me voy a dedicar a atender todo lo que llega".

