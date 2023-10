Vacunación Covid-19: ¿qué dosis se aplicarán en octubre 2023 y a quién le toca?

Con la próxima llegada del invierno, el Gobierno de México se prepara para iniciar las campañas de vacunación contra los virus de la Influenza y Covid-19, esto con la intención de prevenir que los mexicanos padezcan de enfermedades respiratorias que pudieran causas afectaciones severas a la salud. La iniciativa de las autoridades mexicanas coincide con un aumento en los casos positivos de Covid-19 que se han registrado en Estados Unidos; aunque, a la fecha, las autoridades sanitarias se han revelado datos que indiquen un aumento en las hospitalizaciones del país.

A pesar de que, actualmente, las instituciones sanitarias no han reportando indicios de un aumento en los casos, la administración del presidente López Obrador dio a conocer que ya hay fecha para iniciar la campaña de vacunación contra Covid-19. Según información del secretario de Salud, Jorge Alcocer, es sumamente importante que las y los mexicanos cumplan con el esquema de vacunación, ya que esto ayudará a las autoridades sanitarias a tener identificadas las más recientes variantes del Coronavirus.

La vacunación ayudará a tener identificadas las variantes más recientes. Foto: Cuartoscuro.

¿Cuándo inicia la vacunación contra Covid-19 en México?

Actualmente, no hay una fecha exacta para que inicie la vacunación contra Covid-19 en México, pero el Gobierno federal adelantó que las campañas podrían iniciar durante la segunda quincena de octubre. Cabe mencionar que el objetivo principal de la iniciativa es proteger a los grupos vulnerables, como son los adultos mayores, menores de edad, personal de salud, personas con comorbilidades y mujeres embarazadas. Las autoridades no han informado sobre los requisitos que se solicitarán, pero en procesos de vacunación previos se pedía el acta de nacimiento para comprobar la edad, el comprobante de domicilio y el último expediente de vacunación.

De forma preliminar, las autoridades del país estiman que 24 millones 498 mil personas reciban el antígeno en los próximos meses. No obstante, puede que los menores de entre 5 y 17 años no participen en la campaña de vacunación, esto debido a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo ha recomendado, ya que no forman parte de grupos vulnerables. De igual manera, la organización internacional ha puntualizado que las vacunas desarrollan una respuesta inmunitaria que proporciona entre 6 y 12 meses de protección contra la infección por el virus, por lo que se recomienda que los grupos vulnerables sean los primeros en recibir la vacuna.

Los primeros en recibir el refuerzo serán los grupos vulnerables. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué vacunas contra Covid-19 se aplicarán en México?

Según información, compartida por Jorge Alcocer, el país cuenta con un almacenamiento de 5 millones 386 mil 300 dosis de vacuna Abdala, la cual será aplicada en los próximos meses. Este poderoso antígeno fue elaborado por el gobierno de Cuba y ofrece un 92.28% de eficiencia, esto de acuerdo con reportes del Centro de Investigación Genética y Biotecnología de Cuba. Sin embargo, carece del aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para la segunda quincena de septiembre, las autoridades sanitarias también confirmaron que se espera la llegada de 4 millones de dosis de vacuna Sputnik; aparentemente, cerca de10 millones 212 mil 693 dosis llegarán al país para la campaña de vacunación invernal. Otra alternativa para los y las mexicanas será la vacuna mexicana Patria, la cual ya tiene aprobación de la tercera fase de ensayos clínicos. Aunque, no se descarta que el Gobierno compre dosis de otros antígenos aprobados por la OMS, tal es el caso de la vacuna Pfizer.

