Alfonso Durazo asegura que el diagnóstico ambiental del Río Sonora "es un avance importante"

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, aseguró que el “dictamen diagnóstico ambiental en el Río Sonora”, presentado por la Semarnat, es un avance importante para lograr una solución de fondo a los problemas generados en esta región por el derrame de tóxicos realizado en 2014 por la mina Buenavista del Cobre de Grupo México.

En su conferencia de prensa semanal, el gobernador señaló que ya emitió un comunicado donde se respalda las acciones del gobierno gederal y se comprometió a trabajar de la mano para construir una solución satisfactoria en lo ambiental, productivo y comunitario, donde las empresas mineras también tienen responsabilidad.

“Es obligado que las empresas cumplan con una responsabilidad social elemental, no hay forma que una comunidad que se encuentra en el entorno de una actividad minera sea solidaria con la empresa minera si esta no comparte con la comunidad la riqueza generada. Compartida en el ámbito de responsabilidad social y no de dádivas ocasionales”.

Durazo Montaño explicó que van a esperar la publicación en el Diario Oficial de la Federación para conocer de manera oficial todos los términos que tendrá el posicionamiento de Semarnat, sin embargo, dijo que ya es un avance importante en una solución definitiva de las consecuencias de este derrame, donde han venido trabajando estos dos últimos años.

“Hemos avanzado con el apoyo de la Semarnat y de la Conagua en la construcción de plantas de agua potable, potabilizadoras, en varias de las comunidades del Río y en la reparación de otras que se construyeron hace algunos años pero que se dejaron inoperantes”

Detalló que en estos momentos tienen seis obras activas en las comunidades del Río Sonora y esperan concluirlas este mismo año, incluso a más tardar a fines de octubre algunas. El 28 de septiembre Semanar presentó este dictamen, donde determinó que el derrame del 06 de agosto del 2021 fue por negligencia en el sistema hidrológico de la empresa, que no hay remediación del daño causado, hay contaminación en suelo, aire y agua, así como en las personas, y se calcula un impacto económico de 20 mil 508 millones de pesos durante estos más de nueve años.

Semarnat publicó un diagnóstico ambiental donde determinó que el derrame fue responsabilidad de Grupo México

FOTO: Gerardo Moreno Valenzuela

