La paridad en las elecciones de 2024 todavía es posible: consejeros del INE piden repetir la votación

Después de la “chicanada” que se registró en el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, como lo llamó la consejera Dania Ravel ella, junto con cinco consejeros más, solicitaron formalmente a la presidenta Guadalupe Taddei a que convoque, de manera urgente, a una sesión del Consejo General para aprobar el acuerdo de paridad en las nueve gubernaturas en disputa en el 2024.

El pasado jueves, no pudieron votar la propuesta para que permitir que en cinco estados fueran mujeres las candidatas y en cuatro hombres, debido a que el proyecto se votó en contra, en lo general y la titular del INE, dijo que con esta votación ya no se podría abordar el engrose enviado por la consejera Claudia Zavala.

"Solicitamos convoque a sesión extraordinaria urgente a los integrantes del Consejo General de este Instituto, en atención a la proximidad del inicio de las precampañas electorales en la Ciudad de México, Jalisco y Yucatán", solicitaron en un oficio. El documento fue firmado por los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo.

Durante la sesión extraordinaria, se registró una confrontación entre dos bloques con una acusación de “chicanada” en la votación por parte de la consejera Dania Ravel, quien argumentó que no tuvieron la posibilidad de discutir el engrose por separado. “Presidenta con mucho respeto esto es una chicanada. Hemos estado insistiendo durante toda la sesión que, nosotros queremos votar el criterio cinco cuatro y se aferraron a que eso fuera así, y se nos dijo que se iba a separar esos puntos resolutivos para que después se sometieran a consideración y ahorita ya no se quieren someter a consideración pues me parece que eso no puede transitar, por favor”, dijo Dania Ravel.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, pidió a la consejera electoral, más respeto y rechazó que haya un engaño. “Yo lo único que le voy a pedir consejera, es que seamos respetuosas, aquí no hay chicanada”, respondió.

El consejero Uuc- Kib Espadas Ancona también intervino en la discusión. “Perdón, chicanada es lo que se nos quiso hacer. Que algún consejera o consejero se confunda a la hora de votar, a todos nos ha pasado alguna vez, eso es responsabilidad de cada quien”, expuso.

El tema ha recibido también la oposición de algunos partidos políticos que no están de acuerdo con el proyecto, lo que retrasó la discusión varios días.

Piden una nueva sesión para aprobar la paridad de género

