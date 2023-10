La paridad de género en las elecciones 2024 se votará de nuevo, los consejeros del INE realizarían sesión extraordinaria

Claudia Zavala, Consejera del Instituto Nacional Electoral, habló sobre lo que pasó ayer durante la votación en el INE, en lo que refiere al tema de la paridad de género para las candidaturas rumbo a las elecciones de nueve gubernaturas en el 2024. En entrevista con Salvador García Soto para El Heraldo Media Group, la funcionaria federal aseguró que no hubo ninguna confusión y que el problema fue que existió un indebido procesamiento de la votación.

"No hay ninguna confusión. Se trató de un indebido procesamiento de la votación. Eran muy claras las posiciones que tenían los consejeros sobre aplicar la paridad de género en las candidaturas del próximo año"

Dijo que el problema fue que aunque la mayoría estaba de acuerdo con la propuesta de la paridad de género y que cinco candidaturas fueran para mujeres y cuatro para hombres, los que hacía que hubiera división fueron las razones de cómo llegar a esta determinación. Es decir, el problema no era el qué, sino el porqué.

"Una parte decía que las razones que se establecieron en el proyecto eran las adecuadas y otra parte decía que la razones tenían que ser diferentes, pero apoyaban la propuesta de la paridad de género", explicó.

Criticó que cuando se votó, se omitió el reglamento. "El artículo 34 dice que los cambios que se quieran hacer se deben meter a discusión y eso no pasó. Se lanzó una propuesta en blanco y negro, apoyada por la mayoría. pero a esa no se le hizo caso", explicó.

"Hubo un mal procesamiento de la votación"

Reiteró que sí se apoyaba el proyecto y que sólo había un consejero que no lo hizo. Se apoyó el proyecto, pero no las razones. "Esas razones eran las que se tenían que votar", explicó. Por último, informó que el reglamento señala que, cuando la mayoría de los consejeros pida una nueva sesión, se debe cumplir con ella y esto obligaría a que se realice nuevamente la votación, ahora sobre la propuesta que entregó Claudia Zavala sobre las razones, no sobre la paridad de género en lo general.

Claudia Zavala aseguró que se debe hacer una nueva sesión para revisar la prouesta

FOTO: Archivo

