César Cravioto: "Si en los fideicomisos del PJF hay aportaciones de los trabajadores, se van a respetar"

César Cravioto, senador federal por Morena, habló sobre el tema de los fideicomisos al Poder Judicial de la Federación y el proceso que se sigue en su discusión y próxima votación en el Senado de la República. En entrevista con Salvador García Soto, para Heraldo Media Group, el legislador explicó que se discutirá la próxima semana en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Asuntos legislativos segunda y luego en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Explicó que los turnos son responsabilidad de la mesa directiva, pero criticó que "allí la oposición quería mandarlo hasta a la de Derechos Humanos. Están buscando marrullerías para alargarlo al infinito".

Aseguró que invitarán a Norma Piña para que explique las razones por las que defiende los fideicomisos y que le garantizan todo el respeto. Pero le piden que también los escuche.

"Una cosa es el derroche abusivo de los altos mandos del Poder Judicial, hay fideicomisos para remodelación de sus casas, pero sin en esos fideicomisos hay aportación de trabajadores lo respetarán"

Pide separar el tema de los trabajadores con el de "los privilegios"

"El Poder Judicial violó la ley por años"

El legislador morenista aseguró que "el Poder Judicial violo por años la ley y lo que no gastó de su presupuesto se lo quedó. Quedarse con el cambio es ilegal".

Además reiteró que las reformas propuestas no le pegarán a los ahorros de los trabajadores y que "se ha insistido mucho en juntar el tema de los trabajadores con el de los privilegios". Dijo que desaparecer un fideicomiso no quiere decir que también desaparezca el dinero y que lo que aportaron los trabajadores se les devolverá, "pero no todo va en el mismo saco”.

Por último, dijo que “los guardaditos ilegales se regresaran a la Tesorería”.

Invitarán a Norma Piña a la discusión en el Senado

