AMLO reta a los altos mandos del Poder Judicial: "Salgan a votar por sus derechos"

A unos metros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde en Palacio Nacional, el presidente López Obrador retó a los ministros a que se sumen a las marchas de los trabajadores que protestan contra la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.

En su conferencia matutina dijo que el disentir y tener otra visión es parte de la democracia y que eso sería bueno para la democracia, "el ver marchar a la ministra presidenta de la corte, Norma Piña y al ministro Luis María Aguilar".

“Que defiendan sus privilegios”

La postura del mandatario federal se da en medio del paro laboral que el Sindicato de Trabajadores del PJF declaró que realizará a partir de este jueves y hasta el próximo 24 de octubre, en protesta por la eliminación de los fideicomisos que guardan 15 mil millones de pesos en fideicomisos al Poder Judicial. “A mí me gustaría que marchen ellos, los ministros. Ver que defiendan sus privilegios. O sea, fuera mascaras. Además sirve que les da el sol”, resaltó de manera irónica.

Ayer, también órganos jurisdiccionales, tribunales y juzgados avalaron el paro de trabajadores, afuera de la sede del PJF de San Lázaro, donde se concentraron cientos de trabajadores.

AMLO volvió a lanzarse contra el ministro Luis María Aguilar

"Los trabajadores del Poder Judicial no van a ser perjudicados"

Luego de que se fueron a paro los trabajadores del Poder Judicial por la extinción fideicomisos, el presidente López Obrador afirmó que los están manipulando, por lo que él será la garantía y aval de que no se les tocará sueldos y prestaciones. En la conferencia de prensa matutina, llamó a que el Poder Legislativo "etiquete ese guardadito de 15 mil millones de pesos para otorgar 2 millones de becas a niños pobres de primaria" y que el dinero no se regrese a la Tesorería de la Federación.

Acusó que el ex ministro José Ramón Cossío, protector de corruptos, este promoviendo un amparo. Aseguró que son respetuosos de la libertad de los trabajadores, por lo que no habrá represión. “No tiene que ver con los 50 mil trabajadores del Poder Judicial”, reiteró.

“Los trabajadores no van a ser perjudicados en nada, les doy mi palabra. Y si un trabajador va a recibir menos y se le quitan prestaciones, nosotros somos avales, yo soy la garantía de que no se les va a tocar nada, absolutamente nada de su sueldo, de sus prestaciones, para que no los manipulen”, advirtió.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que los trabajadores del Poder Judicial están ejerciendo su derecho a manifestarse pero están siendo utilizados y manipulados. “El ajuste es arriba, es que los ministros, magistrados, jueces, ganan mucho y viven colmados de atenciones, de privilegios y es insultante lo que están ganando los ministros, alrededor de 700 mil pesos mensuales”, dijo.

López Obrador aseguró que el desempeño de dichos trabajadores es un precario. “Hay mucha ineficiencia y sobre todo no imparten justicia en beneficio del pueblo, se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo”. Reprochó que también protegen a delincuentes de cuello blanco, ya que son los principales protectores de Genaro García Luna, cuyo cercanos están con Norma Piña, ministra de la SCJN.

Aseguró que los empleados no será afectados por la reforma que se está votando

AMLO sugiere a senadores no mover ni una coma al dictamen

El presidente López Obrador sugirió a los senadores de la República no mover, ni una coma al dictamen que recibieron de los diputados, que elimina 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, por un valor de 15 mil millones de pesos, pero les pidió revisar que no se afecten los derechos de los trabajadores.

También sugirió que en el Poder Judicial hagan un “ajuste” en su presupuesto en el que ministros, jueces y magistrados se bajen sueldo y prestaciones para que no dependan de los fideicomisos, pues dijo que “les alcanza muy bien” para mantener todos los derechos laborales de sus trabajadores.

“Que no le muevan ni una coma y que los legisladores nada más cuiden que a los trabajadores no se les afecte y que el ajuste, como lo están planteando, que se haga arriba. Eso es todo”

López Obrador aseguró que con el presupuesto anual que reciben les alcanza para no afectar los derechos laborales. “El fideicomiso lo tienen ahí, es una reserva para mantener privilegios. Entonces, lo que tienen que hacer es un ajuste arriba, lo que se hizo en el Poder Ejecutivo”, dijo.

-¿Que todo se resuelva bajando salarios, prestaciones? “Sí, el servicio médico especial para los de arriba, que busquen en los archivos cuánto han gastado los ministros en los últimos años. Yo no lo quiero decir porque es una cuestión que afecta la dignidad, pero conozco de magistrados, cuando menos uno que se hizo una cirugía plática”, contestó.

“Estoy convencido que nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras la mayoría carece de lo indispensable, eso es lo que decía el poeta Díaz Mirón. No puede haber privilegios y, si de eso se trata, de defender privilegios también hay libertad, que se manifiesten sin ningún problema no va haber represión de nada, nosotros no somos represores”, resaltó.

AMLO defendió el fideicomiso del Tren Maya

AMLO defiende el fideicomiso Tren Maya: “Es una obra pública, lo otro son privilegios”

El presidente López Obrador defendió la aprobación en la Cámara de Diputados sobre la creación de un fideicomiso para el Tren Maya, justificando que es para beneficio del pueblo y rechazó que se pueda comparar con los fideicomisos del Poder Judicial "porque esos son para altos sueldos y privilegios de jueces, magistrados y ministros".

“Eso es completamente distinto. O sea, el fideicomiso del Tren Maya es para la construcción de la obra, es una obra pública. Acá estamos hablando de privilegios. Lo otro es obra en beneficio del pueblo”

El fideicomiso que aprobaron crear los diputados federales será operado por la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio de la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V. Para el mandatario, aun cuando se trate de un fideicomiso, lo importante es el fin que tendrán los recursos.

“Sí. El instrumento no es el problema. O sea, no es el medio, es el objetivo. ¿Cómo va a ser lo mismo que se apruebe en la Ley de Ingresos un recurso que se aplique mediante un fideicomiso para construir una obra, que es un fideicomiso para mantener sueldos elevadísimos y privilegios para la alta burocracia?”, cuestionó.

Aseguró que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 que propuso a la Cámara de Diputados es suficiente para el gasto del estado, pero resaltó que “se necesita el fideicomiso y no hay ningún problema”.

AMLO celebra regreso a tribunales del expediente de deuda fiscal de 25 mmdp

“Fue un triunfo de nosotros”, presumió este jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la decisión que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de quitar al ministro Luis María Aguilar el expediente sobre la deuda fiscal de la empresa Elektra, y devolverlo a tribunales.

En la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario federal acusó que el ministro Aguilar llevaba nueve meses con el expediente y “quería dar carpetazo” a ese asunto, en el que el gobierno federal reclama el pago de 25 mil millones de pesos a dicha empresa, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

“Como es un asunto tan delicado, además por eso son buenas las mañaneras, otros ministros dijeron: ‘No, está muy grave este asunto, muy delicado’; y pierde la votación. Eso ni se supo, los medios no dicen nada de eso, perdió el ministro (Aguilar). Esto fue un triunfo de nosotros, de todos los que estamos aquí, los que lo denunciamos. Perdió y lo tiene que regresar al tribunal para que ahí lo resuelva”, aseguró.

El pasado 27 de septiembre, la la Segunda Sala de la Corte decidió, por mayoría de tres votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez, determinó no ejercer la facultad de atracción y con ello no atraer para su análisis los amparos de Elektra contra el pago de impuestos que le reclama el (Servicio de Administración Tributaria) SAT.

Lo anterior, implicó que el expediente regresara a un tribunal federal, el cual tendrá la última palabra sobre los amparos promovidos por Elektra.

“Imagínense, ese ministro, el señor Aguilar, que llega una controversia para que no se distribuyan los libros de texto (en Chihuahua y Coahuila), y él ampara, protege, en un afán de afectar la educación pública, y hacerse sentir que es un hombre poderoso, independiente.

“Pero al mismo tiempo, llega en diciembre del año pasado un expediente de una empresa que tenía que pagar 25 mil millones de pesos de impuestos, que no quiere pagar, que ni siquiera es de este gobierno la deuda, viene de tiempo atrás. Llega a la Corte, buscando que ahí se dé carpetazo, que se declare improcedente la denuncia que tiene que pagar 25 mil millones de pesos de impuestos”, dijo López Obrador.

El gobierno federal y López Obrador presionaron para que el caso fuera atendido por la Corte. El 22 de agosto pasado, el entonces procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, informó que denunciarían ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al ministro Luis María Aguilar Morales, acusándolo de llevar una “actuación selectiva, dirigida y controlada” en su actuar ante la justicia.

Con información de Noemí Gutiérrez e Iván Evair Saldaña

