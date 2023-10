Sinaloa: más de 100 mil estudiantes toman las calles para exigir un alto a la persecución política

Más de 105 mil universitarios en todo el estado, en cada ciudad y comunidad donde hay un plantel de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), tomaron las calles en una manifestación nunca antes vista por la dignidad de la máxima casa de estudios sinaloense, por la defensa de la Autonomía Universitaria y por todos aquellos que han sido perseguidos y denostados por el gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.



“La Universidad Autónoma de Sinaloa hoy se planta en pie de lucha porque ayer fuimos atropellados por la mafia del poder del Estado de Sinaloa, ayer una farsa de juez nos destituye del cargo de rector, sin embargo vamos a seguir en la lucha hasta que la justicia federal nos reinstale en el puesto que fui electo por el Honorable Consejo Universitario”, expresó Madueña Molina ante los miles de universitarios reunidos frente al Emblemático Edificio Central.



Manifestó que se tomó la plaza pública en todo el estado para decir “ya basta a una absurda persecución política” emprendida por el gobernador Rubén Rocha Moya y su “titiritero” Enrique Inzunza Cázarez, para defender la Autonomía y anunciar la extinción del Estado de Derecho, para decir que se negó a ser cómplice del Gobernador en la Ley de Educación Superior del estado que viola el principio sagrado para los universitarios de Autonomía.

Acusan al gobernador Rubén Rocha de persecución política

Denunció la campaña de judicialización de expedientes y lamentó que la Justicia en Sinaloa está supeditada a las órdenes a la Fiscalía y al gobernador y que no hay división de poderes por eso se realizó la marcha para dar una lección de compromiso social porque no se pueden tolerar estos abusos donde además de la UAS también padecen problemas todos los sectores productivos que son perseguidos por el mandatario estatal.



“Estamos aquí para evidenciar la falta de legalidad en Sinaloa, donde la Auditoría superior del Estado actúa por consigna y la Fiscalía General fabrica delitos para perseguir a los opositores; con la voz completa hoy le decimos a todo México que en Sinaloa los jueces reciben y acatan órdenes del Poder Ejecutivo violando todo precepto constitucional; le decimos a la nación que en Sinaloa se desacatan los amparos que concede la Justica Federal y que la presunción de inocencia y el debido proceso son ignorados con descaro”, enfatizó.



Detalló que salieron a las calles para que la sociedad sinaloense se entere que la UAS es la institución más auditada de Sinaloa y que el Gobierno miente al decir que se escuda en la Autonomía para no rendir cuentas y que busca construir una densa cortina de humo para esconder el estado fallido en que se ha convertido su gestión.

Comunidad universitaria se une en favor de la Autonomía Universitaria

A las 8:30 de la mañana el doctor Jesús Madueña Molina, llegó a encabezar la marcha en el punto de partida citado en Ciudad Universitaria Culiacán, y simultáneamente en 50 puntos de toda la entidad se reunían estudiantes, docentes, investigadores y administrativos para denunciar la persecución política en contra de la UAS y sus autoridades.



En la capital del país fueron cuatros contingentes que salieron de puntos diferentes para encontrarse frente a Catedral y de ahí llegar al Edificio Central, en un recorrido que inició poco antes de las 9:00 horas y a las 10:30 aún seguían llegando universitarios a la concentración que reunió a 40 mil almas.

Las movilizaciones se registraron en 50 puntos distintos de la entidad

En los municipios de Navolato, Badiraguato, La Cruz, Costa Rica, Eldorado y el Tamarindo se manifestaron 15 mil universitarios; en Los Mochis, El Fuerte, Choix y Juan José Ríos, cerca de 15 mil universitarios; en Guasave, Sinaloa, Mocorito, Guamúchil y Angostura 12 mil y en Mazatlán, El Rosario, Escuinapa y Concordia más de 20 mil.



Los universitarios sudaron la camiseta por su Universidad, siempre con gritos de vivas para la Autonomía, para la UAS, para la Justicia, con “se ve, se siente, la UAS está presente”, además de “Madueña Somos Todos”, “Madueña no está solo”, “Pueblo escucha, la UAS está en la lucha”, “Fuera Rocha” y “Madueña es el Rector, el Consejo lo eligió”.



En esta movilización se sumaron también personas de la sociedad que ve en la UAS una excelente institución formadora de miles jóvenes.



El secretario General de la UAS, doctor Robespierre Lizárraga Otero, expresó que la UAS está en pie de lucha por su Autonomía, denunció que un día antes se materializó el abuso por parte del gobierno cuando el aún rector Madueña Molina acudió ante el juez de Control y soportó el abuso, la corrupción de un Gobierno estatal que no entiende la división de poderes y que no asume la independencia de los poderes legislativo y judicial.

"Vamos a dar esta lucha por todo lo largo y ancho del estado de Sinaloa", afirmó Robespierre Lizárraga

“Vamos a dar esta lucha de manera determinada, vamos a dar esta lucha por todo lo largo y ancho del estado de Sinaloa; hoy se concentran en las principales plazas del estado miles y miles de universitarios que a una sola voz vienen a gritar fuera este mal gobierno, fuera la corrupción (…) independiente del abuso, independientemente de este mal gobierno la Universidad dará la batalla, sí en la calles, pero también en las aulas, en los campos deportivos, en donde se hace el arte y la cultura, lo mejor de Sinaloa está en la UAS, viva la UAS, viva el Rector, viva la Autonomía”, dijo Lizárraga Otero.



También se escuchó la voz y el sentir de alumnos y egresados, así como del Sindicato universitario, para externar su apoyo al doctor Madueña Molina, para defender a la Universidad y pedir alto a las reprensiones del Gobierno estatal en un ambiente de porras y música de banda que se contuvo al guardarse un minuto de silencio en memoria de los estudiantes caídos en 1971.

