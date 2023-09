Jesús Madueña, exrector de la UAS niega haber desviado 45 mdp por medio de la compra de tortillas

El rector actual de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Jesús Madueña Molina, enfrenta su segunda vinculación a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, relacionado con una compra de tortillas de 45 millones de pesos.

La extensa audiencia de 24 horas, que se llevó a cabo los días 13 y 14 de septiembre, también involucra al ex rector Juan Eulogio Guerra Liera y a todos los miembros del comité de adquisiciones de la UAS.

Las acusaciones se centran en compras irregulares de tortillas realizadas en los años 2020, 2021 y 2022, donde se acusa que se efectuaron de manera poco transparente y sin una competencia adecuada entre proveedores.

El comité de adquisiciones, encargado de garantizar la legalidad en las compras de la universidad, está siendo investigado junto con sus miembros: Héctor Melesio Cuen Díaz, Soila Maribel Gaxiola Camacho, Jorge Pérez Rubio, Óscar Orlando Guadrón, Norma Alicia Aguilar Navarro, Ismael García Castro, Manuel de Jesús Lara Salazar y Salvador Pérez Martínez.

Las pruebas y testimonios recolectados sugieren un posible desvío de recursos y un incumplimiento de los requisitos legales en el proceso de compra. En defensa de los imputados, los abogados argumentaron que la Ley de Adquisiciones del Estado de Sinaloa exime de un proceso de licitación a productos perecederos.

Tanto el rector como el ex rector enfrentan cargos por ejercicio indebido del servicio público, mientras que el comité de adquisiciones de la institución está acusado de desempeño irregular de la función pública. No obstante, la Fiscalía General del Estado no ha solicitado al juez la separación del cargo para Madueña Molina.

Durante la audiencia, se observó un campamento de universitarios en apoyo al rector y autoridades. Además, se realizaron transmisiones de radio a través de la emisora oficial de la UAS, en la cual el rector compartió testimonios durante los recesos de la audiencia. Madueña Molina expresó que el Gobernador del Estado de Sinaloa ha difundido mentiras desde que comenzó la oposición de la comunidad universitaria a la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, lo que ha llevado a una persecución contra la UAS y sus funcionarios.

“Él siempre ha mentido, siempre se ha manejado con mentiras como quedó constatado, ahorita ya se decía la prensa puso a primera plana la UAS compra tortillas a 60 pesos, es lo que le gusta al Gobernador, es lo que le gusta a Feliciano Castro, que aparezcamos en los medios, pero con mentiras, pero las vamos a ir quitando conforme avancemos en estos juicios”, dijo.

El rector afirmó que no se conformarán con la decisión del juez y que recurrirán a instancias federales para buscar justicia. Instó a la comunidad universitaria a mantenerse firme y no dejarse intimidar, y aseguró que continuarán apoyando a las casas de estudiantes, donde algunos jóvenes dependen de la UAS para acceder a la educación.

“Vamos a luchar hasta tener la victoria completa con los juzgados federales”, enfatizó al asegurar que las mentiras del Gobernador y de la Fiscal van a caer porque la verdad no tarda en llegar.

Asimismo, el Rector le lanzó un reto público al Gobernador Rubén Rocha; al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez; al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, el diputado Feliciano Castro Meléndrez y a la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez.

“Si en este proceso, al final de este proceso porque esto no va a terminar hoy, va a seguir, si al final del proceso la justicia me exonera que ellos renuncien al cargo en donde están, y si yo salgo mal de esto, yo no me vuelvo a parar en la Universidad, es el reto, para que vean que yo tengo la conciencia tranquila y que, desde comenzó ello, todo se ha hecho de manera honesta. Ojalá me contesten”, dijo.