Llegan a Madrid los primeros aviones con 158 mexicanos rescatados de Israel

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer que 158 mexicanos atrapados en la guerra entre Israel y Palestina, utilizaron los primeros aviones del puente aéreo entre Tel Aviv, Madrid y México, mismo que hizo su abordaje en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión.

De acuerdo con las declaraciones de la SRE y la Embajada de México en Israel, se trata de dos aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Ambas aeronaves fueron recibidas en el aeropuerto de Madrid por el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, quien fuera gobernador de Sinaloa hasta el momento.

"Este domingo, en Madrid, España, las y los primeros mexicanos trasladados desde la zona de Israel y Palestina a través del puente aéreo desde Tel Aviv fueron recibidos por el Emb. @QuirinoOC de @EmbaMexEsp. La #ProtecciónConsularMX se concreta con este puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, con las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana de @SEDENAmx y la coordinación de la @SRE_mx", escribieron en las redes sociales

158 mexicanos atrapados en la guerra, utilizaron el primer avión del puente aéreo entre Tel Aviv, Madrid y México. Crédito: SRE

Llegan a Madrid los primeros vuelos de mexicanos rescatados en Israel

También informaron que la primera aeronave hizo su despegue el día domingo 15 de octubre de 2023 en punto de las 2:46 horas de la madruga, hora del centro de México; mientras que el segundo lo hizo a las 3:15 de la madrugada, ambas desde Tel Aviv, en el estado de Israel.

"Las y los mexicanos que permanecen en la zona de Israel y Palestina podrán salir apoyados por el plan de Protección Consular Mexicano, puesto en marcha con apoyo de la Embajada de México en Israel", escribió la SRE en las redes sociales.

La primera aeronave hizo su despegue el día domingo 15 de octubre de 2023 a las 2:46. La segunda a las 3:!5. Crédito: SRE

Inicia el plan de repatriación de la SRE; así sacarán a los mexicanos atrapados en la guerra de Israel

Este par de aviones salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el día 13 de octubre de 2023. Esta parte del plan de repatriación de connacionales está disponible para todos quienes lo requieran, y solamente deben hacer su registro a través de la página oficial de la SRE.

En este registro te pedirán tu nombre, fecha de nacimiento, estado de origen, número de pasaporte, fecha de expiración de pasaporte, una copia de tu pasaporte, un número telefónico, un correo electrónico, así como preguntas sobre tu estancia y tu estado de salud en Israel.

Este par de aviones salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el día 13 de octubre de 2023. Crédito: SRE

Sedena trasladará a mexicanos hasta Madrid como parte del puente diplomático; así están haciendo los traslados:

Una vez que los mexicanos lleguen a Madrid, podrán buscar por su propio camino una forma de volver seguros hasta México; pues los aviones continuarán con el plan de repatriación, luego de que más de 500 mexicanos se registraran ante la SRE como gente que se encuentra atrapada en la guerra.

Cuando se termine el traslado del puente entre Israel y Madrid, ambas aeronaves de la Sedena volverán a la Ciudad de México una sola vez, y tendrán una ocupación total de connacionales. Se dará prioridad para la repatriación, a las personas en situación de vulnerabilidad como niñas, niños y personas en condición médica o lesionadas, accidentadas y de la tercera edad, personas con alguna discapacidad, así como mujeres embarazadas.

Una vez que los mexicanos lleguen a Madrid, podrán buscar por su propio camino una forma de volver seguros hasta México. Crédito: SRE

Claudia busca regresar a México de forma segura

Una de las mexicanas que va en esos vuelos es Claudia García quien tuvo que atravesar un estricto control de seguridad en el aeropuerto de Tel Aviv.

“La cita era a las 4 de la mañana y ahorita pues son las 10 de la mañana y ya pasamos todo lo de seguridad pero aún no hemos abordado. Comentan que hay retraso, ahorita está lloviendo en Israel, que también eso es raro, casi no llueve, pero bueno, está lloviendo en este momento”, relató.

Una vez que se termine el traslado del puente entre Israel y Madrid, ambas aeronaves de la Sedena volverán a la Ciudad de México una sola vez. Crédito: SRE

Los mexicanos que se registraron para el vuelo pasaron directamente a una de las salas para abordar en donde ya estaba los elementos de la FAM. Uno de los de los estudiantes mexicanos, colocó su bandera sobre unas maletas lo que ayudó a otros a orientarse.

“Hay una institución que va a ayudar con un descuento de Iberia a México, si lo eliges, y te los van a dar si te registras igual en otra liga, para poder facilitar tu regreso a México”, señaló. Ahora Claudia regresará de forma segura.

“Sí, me siento mucho más tranquila pues el simple hecho de salir, porque pues obviamente también viviendo en Ashkelon y escuchando los misiles todo el día, más de 10 o 15 veces al día, pues es como complicado. Ahorita incluso siento que escucho cualquier ruidito y pues me espanto, ¿no? O me cuesta un poco de trabajo dormir”, relató antes de abordar.