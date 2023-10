Fernanda no pudo llegar al rave donde Hamás mató y secuestro jóvenes, pero sigue atrapada en Israel

Ha pasado una semana desde que Hamás realizó un ataque sin precedentes a Israel, el horror de aquel fatídico día se ha revelado poco a poco por los testigos, además de las cruentas imágenes que circulan, cada lugar atacado vivió un verdadero infierno, uno de los que más ha sido comentado fue lo ocurrido en el festival de música electrónica, al cual una mexicana no pudo llegar y ahora cuenta cómo ha vivido desde ese día en la que la casualidad salvó su vida.

Se trata de María Fernanda Guarro, una mexicana que nació en León, Guanajuato, quien sigue atrapada en Tel Aviv, esperando poder abandonar la nación, se encuentra en un lugar en el que por el momento está a salvo junto a dos connacionales con quienes comparte departamento.

La casualidad la libró de un cruel destino. Foto: Facebook, Magenta Buare (Fernanda ).

Los tres desean salir en la próxima misión de rescate que envíe el Gobierno de México, para volver a su país y poder dejar atrás el horror de los días que han vivido, según narró a Nmás Bajío en una entrevista.

¿Cómo vivió Fernanda el ataque al rave? Hamás atacó directamente el evento; otro mexicano fue presuntamente secuestrado

Aquel rave en el desierto era un evento muy esperado por muchas personas, jóvenes en su mayoría, no era nada barata la entrada, según narró la mexicana, pero a ella le dieron las entradas. Recibió una llamada de Orión Hernández -el mexicano secuestrado por Hamás- para decirle que le daría raite, pero ella declinó porque quería irse más tarde.

Tuvo otra oferta que también rechazó, fue la tercera la que aceptó, aunque iba a tiempo, llegaría temprano, le hacía ilusión ver el amanecer en el desierto, salió junto a su amiga a esperar el coche que las llevaría al rave, justo en ese momento comenzó el bombardeo, por lo que otro amigo le mandó un mensaje diciéndole que no fuera, lo que hizo fue ponerse a salvo, pues las bombas no dejaban de estallar.

Varios de sus amigos desaparecieron en el rave. Foto: Facebook Magenta Buare (Fernanda )

Comenzó a mandar mensajes a sus amigos que sabía estaban en el festival, algunos no contestaron más, aún no sabe nada de ellos, algo que la tiene muy triste, por lo que en sus redes sociales pide ayuda para encontrarlos.

¿Cuál es su situación actual? Fernanda espera salir de Israel y llegar a México

El miedo de lo que vivió no la deja, no quiere salir de su casa y sus amigos le llevan comida, son ellos quienes le han dicho que no deben de temer, pues las autoridades israelíes aseguran que el conflicto no escalará -al menos en el lado hebreo-, pero ella tiene temor y busca irse del país.

Los festivales al aire libre son comunes en Israel. Foto: Facebook, Magenta Buare (Fernanda ).

Planea, en caso de no poder salir del país, ser voluntaria para ayudar a personas que están en una situación vulnerable, aunque dice que en este momento no tiene trabajo. Narró que los israelíes han mostrado una solidaridad impresionante, además de que están confiados y sin miedo.

Comentó que ha pedido ayuda al Gobierno de México, pero la respuesta que recibió es que salga por sus propios medios, que vaya a Jordania y de allí tome un vuelo comercial, pero dijo que eso es “peligrosísimo”, pues en tiempos de paz hay letreros en los que dicen: “Israelíes entre bajo su propio riesgo”, por lo que le da miedo salir y prefiere esperar a que se reabran los vuelos comerciales, en caso de que no pueda salir en las misiones de rescate.

