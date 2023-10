Relaciones Exteriores nacionaliza a 100 ciudadanos provenientes de 35 países

Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Relaciones Exteriores, entregó 100 cartas de naturalización a ciudadanos de 35 países, por lo que a partir de este miércoles se convierten en mexicanos con derechos y obligaciones.

Durante la ceremonia que se llevó a cabo en la Cancillería, destacó que entregó el centenar documentos cuando cumple 100 días al frente de la dependencia.

“Es el día en donde cumplo 100 días de llegar a la Cancillería mexicana, así es de que me siento muy orgullosa de que hoy ustedes me den este regalo, y claro que me parece como si tuviera mil días, ¿verdad? Pero en realidad son 100 y ustedes también son 100”, expresó.

Bárcena Ibarra destacó la importancia de convertirse en mexicanos y recalcó que cada uno tiene el mismo valor y son del "mismo calibre".

“A que realmente gocen de sus derechos, pero también de nuestras comunes obligaciones, porque hoy en este país ya no hay mexicanos y mexicanas de primera o de segunda. Ustedes, todos, son ciudadanos del mismo calibre, con las mismas, con los mismos derechos que todos los que nacimos aquí. Ya son, hoy, ciudadanos plenos de nuestra patria”, expresó.

Alicia Bárcena resaltó la importancia y responsabilidad de ser mexicano

FOTO: Especial

“Quiero darles una sola recomendación: que cuando necesiten una brújula, cuando se sientan solos, cuando se sientan tristes, volteen a ver la bandera de México, siéntanse abrazados, canten con orgullo el himno nacional, representen a este país, México. Y donde vayan, hagan lo que hagan, y levanten su voz, además, ante los mercaderes del miedo, del aplauso fácil, que a veces se sirven de la xenofobia, del racismo, de la discriminación y, por lo tanto, a defendernos, a defendernos entre nosotros”, enfatizó.

La canciller les dijo que tienen el derecho de votar y ser votados. Además, recordó que México es un país que recibe exiliados y refugiados. Así mismo, les deseó una vida de éxito y aprovechó la oportunidad para denominarlos "compatriotas", a la vez que les auguró justicia e igualdad durante su estadía.

“Aquí también hemos recibido a exilados, exiladas, chilenas, uruguayas, argentinos, de muchos países… han llegado a nosotros buscando refugio, después de ser perseguidos por dictaduras militares. Quizá no es el caso de ustedes. Vinieron por miles y millones de razones distintas a nuestro país, pero yo espero que aquí como compatriotas puedan cumplir sus proyectos de vida, de sueños, de anhelos, de justicia y de igualdad”, expresó.

Dio a conocer que una de las hijas de Nadine Gasman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se convirtió en mexicana.

En la ceremonia de entrega de cartas de naturalización fueron 50 mujeres y 50 hombres de Países como Bélgica, Bielorrusia, Burkina Faso, Congo, Líbano, India, Rumania, Venezuela, entre otros.