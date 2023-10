Detienen a José Luis Tovar, alcalde de Tuxpan, por ejercicio indebido de funciones y peculado

El alcalde de Tuxpan, Nayarit, José Luis Tovar de Movimiento Ciudadano, fue aprehendido hoy tras más de un año de enfrentar múltiples denuncias penales por ejercicio indebido de funciones y peculado.

Tovar gobernaba su municipio desde Guadalajara donde se dice que estaba bajo la protección del gobernador jalisciense Enrique Alfaro, junto a Ignacio Flores, dirigente de MC en Nayarit y exalcalde de La Yesca con denuncias por obras públicas no realizadas.

Créditos: Especial

Tovar se encontraba de regreso en Tuxpan confiado en los amparos obtenidos, cuando fue arrestado por una causa nueva donde se le acusa de haber transferido pagos extraordinarios a 96 empleados municipales que luego le devolvían a él en efectivo por un monto de 2.5 millones de pesos.

La FGE destacó que la orden de aprehensión fue emitida por un Juez de Control, además afirmó que José Luis "N" no contaba con ningún amparo otorgado por algún juez federal o local "lo que permitió que la orden se cumplimentara de manera efectiva".

El imputado había aclarado en diciembre de 2022, que pediría su reinstalación como alcalde, toda vez que un juez había emitido una resolución en su favor por denuncias en su contra interpuestas en la Fiscalía General del Estado, entre estas abuso de poder y malversación de recursos.

Derivado de los acontecimientos del pasado miércoles 30 de noviembre del año en curso, como es del conocimiento de todos ustedes, el Cabildo estaría celebrando una sesión en la cual me reinstalarian en mi cargo como su presidente legitimo, ello derivado de una resolución dictada por una juez de Distrito. Sin embargo, el día de ayer por cuestiones ajenas a mi conocimiento, esta sesión se canceló, y por consecuencia, no he sido reinstalado en mi cargo de Presidente Municipal.