Una mujer estuvo cerca de ser atropellada por ahorrarse unos segundos en el servicio emergente de la Línea 3 del Metro

La desesperación para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares, ha ocasionado que las personas que usan el servicio emergente que da transporte a la ciudadanía en la zona norte de la capital, derivado del accidente en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, ha ocasionado que varios salten las vallas que separan los carriles en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal de Indios Verdes.

Esto ha ocasionado caídas, golpes y lesiones leves en los capitalinos que se tropiezan mientras intentan ganar un lugar en la fila de los camiones de la Red de Transporte de Pasajeros que fueron dispuestos para atender a los usuarios afectados.

En el lugar de estos hechos se reportó incluso que una mujer estuvo a punto de ser atropellada por una unidad de que circulaba por el lugar, después de que cayera al saltarse uno de los bloques de concreto usados para separar la vialidad.

Gracias a las personas que se encontraban en el lugar se pudo evitar el avance del vehículo y ayudar a la señora a reincorporarse para continuar con su trayecto. Las autoridades capitalinas recomiendan a la población tener cuidado al desplazarse en esta zona.

Cierre parcial afecta a usuarios del Metro

El cierre parcial de la Línea 3 del Metro, después del choque de dos trenes en la estación Potrero del Metro, provocó largas filas para abordar unidades de RTP, las cuales se dirigen de Indios Verdes a Tlatelolco y viceversa. Usuarios de este sistema reconocieron qué hay coordinación y apoyo de más de 150 funcionarios públicos para darnos alternativas de movilidad.

No obstante, dijeron que esto no basta, toda vez que no hay autobuses suficientes para atender la afluencia de personas, principalmente, “en este regreso a actividades como escuela o trabajo, ya se acabaron las vacaciones”.

“Yo salí de su casa en Indios Verdes con 30 minutos de anticipación; y si están funcionando las alternativas pero no hay unidades suficientes. Hay filas larguísimas; a ver a qué hora llego”, dijo Tere, quien se dirige a Zapata a cuidar de una tía.

Poco más de 114 mil usuarios se ven afectados por este cierre de estaciones y hacen cerca de 40 minutos o menos en recorrer el tramo en cuestión; trabajadores del metro laboran en pruebas en vía para que lo más pronto posible se reanude el servicio.

“Para dirección Indios Verdes de lado izquierdo, por la ruta amarilla”, se escucha a través del megáfono decir a funcionarios de la Secretaría de Movilidad (Semovi). Para quienes utilicen el metro solo hay dos cosas que nunca olvidan: “la paciencia y encomendarse a Dios o a quien uno crea”.

Aunque saben que el costo de este transporte es bajo y debería ser mal alto; “se pagan impuestos y debería haber mantenimiento”.

“No es fácil después de ver tanto accidente subirse a un tren sin preocuparse; ahora hasta uno tiene que decidir en qué vagón irse por si pasa algo”, explicó Marina, quien decidió tomar el Metrobus Línea 3 para llegar a su destino.

Se prevé que a las 10 de la mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum de un mensaje a medios sobre el avance de los trabajos en el tramo afectado.

Tardan 10 minutos en tomar un camión

Los usuarios del servicio emergente del Metro en la Línea 3 tardan hasta 10 minutos en abordar una unidad. Las filas llegan a concentrar a cientos de personas que buscan llegar a sus destinos.

Desde las 4:45 horas están operando los autobuses de RTP que se suman a otros servicios de la red como el Metrobús de línea 1, línea 3 y el servicio de Mexibús que extendió su recorrido de Tecámac a Buenavista.

"Lo que vemos en este momento es un servicio fluido, las personas caminando, teniendo unidades disponibles para poder abordar, tenemos unidades en reserva para seguirlas colocando y poniendo a disposición de los usuarios", dijo Andres Lajous, secretario de Movilidad al inicio de la jornada de hoy.

Destacó que los incrementos en el tiempo de trayectos es de unos 15 o 20 minutos, aseguró además que el servicio se está dando sin incidentes y se contará con unidades suficientes para atender a la ciudadanía.