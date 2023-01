Denise Maerker se despide de "En Punto" tras 6 años de conducirlo: "De corazón, gracias"

Este lunes 9 de enero llegó a su fin un ciclo para el noticiero estelar de Las Estrellas, "En Punto", pues su conductora, Denise Maerker se despidió de su público tras seis años de encabezar el noticiero. Su lugar será tomado por Enrique Acevedo. Esto implica el fin de una era para Televisa, pues cuando apostó por la presentadora también lo hizo por poner a una mujer al frente de su emisión más importante.

De acuerdo a The New York Times, para varias voces poner a la presentadora no era una buena apuesta por parte de la empresa más importante de comunicaciones de México, sin embargo, decidieron arriesgarse y fue un acierto, pues se convirtió en la periodista más vista, triplicando la audiencia de su competidor más cercano. Con ello se convirtió en un referente y una líder de opinión.

Pero todo comienzo tiene un fin y aunque no dejará las filas de la empresa que le abrió las puertas y mostró el empoderamiento de la mujer, solo saldrá a cuadro como analista del programa "Tercer Grado". Maerker ahora será productora ejecutiva de "En Punto", además producirá documentales para N+ Docs y continuará formando parte del equipo de N+ Focus.

En su última emisión, Denise Maerker dijo que venían muchos cambios para N+, por lo que ella dejaría el programa que encabezó por más de seis años y dedicó unas palabras a su público: “Quiero agradecerles por dejarme entrar a sus hogares, se que es una frase trillada, pero eso hicieron. Gracias por su preferencia. Vivimos juntos muy fuertes momentos”. La presentadora recordó varios de los momentos más intensos que se han vivido durante ese tiempo, como la presidencia de Donald Trump y la pandemia.

Al finalizar su programa presentó a Enrique Acevedo al público, cediendo así la estafeta de la conducci��n de "En Punto". Él por su parte le agradeció por haber aceptado ser parte de la producción ejecutiva de la producción y dijo que compartieron varias coberturas.

Denise Maerker, de 58 años, tiene estudios de ciencias económicas y sociales en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Cursó la licenciatura en derecho y la maestría en ciencias políticas. Además tiene un doctorado de estudios profesionales del sistema político comparado en la Sorbona de París.

Otros cambios en Televisa

Pero la salida de Maerker no fue la única, el pasado viernes 5 de enero Paola Rojas se despidió del programa "Por las mañanas", su lugar fue tomado por Genaro Lozano desde este lunes.

Por su parte, José Luis Arevalo, quien conducía En Punto los viernes y cuando Denise Maerker tenía vacaciones o realizaba alguna cobertura, tomó el lugar de Lozano en el programa "Hora 21", transmitido por FOROtv.

Con esto se busca innovar en la empresa, que hace más de un año se fusionó con Univision creando N +, un proyecto que incluye noticieros online y otros dedicados al periodismo de investigación.

DMGS

SIGUE LEYENDO

Paola Rojas y Odalys Ramírez dicen adiós "Al Aire con Paola" al borde del llanto, así fue el emotivo momento