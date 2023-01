VIDEO | Así es "La Bestia", el poderoso auto de Joe Biden en el que viajó el presidente López Obrador

En medio de un operativo importante llegó a tierra azteca el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para acudir a la X Cumbre de Líderes de América del Norte, la cual se llevará a cabo del 9 al 11 de enero. El Air Force One que lo transportó aterrizó después de las 19 horas en Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) donde acudió el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador para recibirlo.

Cabe destacar que aunque no hubo mucho escándalo sí existió un protocolo de bienvenida y aunque breve fue estricatmente diplomático. A través de la cuenta de Twitter del tabasqueño publicó un fragmento de la llegada del republicano, así como el momento en que ambos se subieron a la limusina presidencial estadounidense, denominada en particular Cadillac One o "La Bestia").

AMLO y Joe Biden viajaron en "La Bestia" (Foto: captura de pantalla)

Andrés Manuel López Obrador sería el primer presidente mexicano que se subiría al automóvil lujosos e igualmente blindado para salvaguardar la integridad física del presidente en caso de que ocurra una eventualidad. Su apodo no es una casualidad, pues su blindaje es capaz de soportar agresiones con bombas y armas de fuego. Algunas de sus impresionantes características son:

Mide 5.5 metros de largo.

Pesa 9 toneladas.

Las llantas podrían avanzar varios kilómetros estándo ponchadas.

Motor V8 diésel de 6.5 litros, utilizado por General Motors para camiones.

Es capaz de ir de 0 a 100 km por hora en sólo 15 segundos.

Apenas ingresaron al famoso vehículo los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, éste comenzó su marcha con dirección al hotel Presidente Intercontinental en la zona de Polanco, ubicada al Poniente de la Ciudad de México. Una serie de camionetas escoltaron a "La Bestia" para que su viaje se llevara a caboi sin problemas.

Cabe destacar que en este punto se encoentrarán con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, quien llegó por su cuenta y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM); fue recibida por la esposa del tabasqueño Beatriz Gutiérrez Müller para acompañarla a distintos puntos de la capital.

