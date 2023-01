Desaparecidos en Veracruz: familiares no desisten en encontrar a sus seres queridos

Tres hombres desaparecieron el pasado 16 de diciembre en el municipio de Actopan, ubicado en la región costera central del estado de Veracruz, y hasta el momento no hay indicios para dar con su paradero.

Uno de ellos es Juan Luis Guevara Zavala, de 47 años, quien fue presuntamente “levantado” por sujetos desconocidos cuando se encontraba al interior de su negocio, un bar.

Sus familiares comentaron que recién decidieron realizar jornadas de búsqueda por su cuenta para localizarlo con vida. Juan Luis fue sacado a la fuerza de su establecimiento frente a su hija, y a su esposa por sujetos que viajaban en dos camionetas y un automóvil particulares.

“Lo que sabemos es que él estaba en su negocio, se lo llevaron personas que no han sido identificadas, no los conocemos, no sabemos más”, expresaron.