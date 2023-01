Edomex: hay 896 mil motos más que hace 20 años, los accidentes y los delitos se han disparado

Durante los últimos 20 años el parque vehicular de motos en el Estado de México se incrementó más 14 mil por ciento, al pasar de 6 mil 122 registradas en el INEGI en 2000 a más 896 mil 696 para 2021; situación que ha generado un incremento significativo en el número de accidentes y refleja la urgencia de regularizar la circulación de este tipo de unidades en la entidad, coincidieron especialistas en seguridad vial y legisladores locales.

El Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), otorga 20 mil atenciones cada año, en promedio, de las cuales, entre 10 y 15 por ciento son accidentes viales en motocicleta, informó Godwin González Estrada, titular de la dependencia. Destacó que en los dos últimos años, el número de servicios por emergencia en moto que realiza SUEM se incrementó entre 40 a 50 por ciento.

“Han aumentado mucho los accidentes en moto, principalmente porque los conductores no llevan equipo. Este año hemos atendido alrededor de dos mil 500 servicios; hace dos años atendíamos mil cien”.

En 2021 el 3.8 por ciento de las muertes en accidentes de tránsito fue de personas en motocicletas. FOTO: Archivo.

Arturo Cervantes, presidente de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (ANASEVI), dijo que lamentablemente en la Ciudad de México (CDMX) pospuso el reglamento de tránsito, que pretendía normar a los motociclistas; pero dijo que el tema debe ser revisado por ambas entidades para la zona metropolitana.

Dijo que en el Edomex es necesario que los motociclistas sean capacitados, pues mientras en la CDMX hay una licencia tipo A1, que garantiza que tienen las habilidades y destrezas para manejar dichas unidades de forma segura; en la entidad mexiquense, solo requieren la licencia de automovilista.

“Mas de cinco mil motos al día usan el Circuito Exterior Mexiquense y la mitad no pagan, se vuelan la caseta; muchos no llevan casco y viajan con más personas de las permitidas. Se han incrementado los accidentes significativamente, no podemos esperar a que el problema nos rebase”.

Muchas personas viajan sin respetar el reglamento. FOTO: archivo.

El diputado local Isaac Montoya dijo que se requiere regular la operación de motocicletas, no solo para reducir los accidentes, también para evitar que se usen para cometer delitos como robos y distribución de sustancias prohibidas.

El legislador destacó que el marco normativo no está a la altura del incremento del número de motocicletas en el Edomex, porque son más baratas que un auto y por el aumento del servicio de reparto.

Precisó que el mayores problemas se registra en municipios grandes de la zona Oriente y del norponiente del Valle de México, así como en el Valle de Toluca.

En el 2000, a nivel nacional se tenían 300 mil motos registradas, actualmente circulan seis millones de motos. En 2021 más de 14 mil personas fallecieron en un accidente de tránsito en todo el país, de los cuales, 3.2 por ciento viajaban en moto.

