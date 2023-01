En pausa, el juicio para recuperar el dinero que EU decomisó a Genaro García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que está en pausa el juicio en Florida, Estados Unidos, para que el gobierno de México recupere bienes y activos relacionados con Genaro García Luna y sus allegados en ese país por un monto de 700 millones de dólares.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que se han ganado recursos de apelación. “Lo que nosotros estamos atendiendo es la recuperación de bienes que presuntamente se obtuvieron con contratos del gobierno, que son bienes adquiridos con dinero del presupuesto público.

Hay una denuncia de carácter civil en Florida, les decía yo por alrededor de 700 millones de dólares eso es lo que está atendiendo (la Secretaría de) Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, y un despacho de abogados porque allá se adquirieron bienes con dinero que se envió de México, de empresas vinculadas, relacionadas con García Luna, eso es lo que nosotros tenemos”.

López Obrador refirió que la defensa del ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón está argumentando que no procedía la denuncia civil en Estados Unidos porque los hechos se cometieron en México.

Genaro García sigue su juicio en EU. Foto: Archivo

“Sin embargo el juez encargado del asunto, resolvió que procedía nuestra denuncia, porque los bienes están en Florida, en Miami, básicamente. Y se han ganado dos recursos de apelación, y sigue adelante ese juicio, hay ahora una pausa, que decretó o estableció un juez, pienso que en espera de qué termine el juicio de Nueva York, nosotros de todas maneras vamos a darle continuidad a ese proceso”, recalcó.

AMLO promete informar los avances del juicio

Dijo que se informará de los avances del juicio, “no lo hacemos ahora, detalle, porque no queremos interferir en el juicio que se está llevando a cabo en Nueva York”.

AMLO dijo que no quiere intervenir en el juicio de Genaro García en NY. Foto: Archivo

También se le cuestionó al presidente de la complicidad y conocimiento que tuvieron ex titulares de la entonces Procuraduría General de la República y ex funcionarios con García Luna como Guillermo Valdés, ex director del Cisen.

“Hay que esperar a que termine el juicio, todavía está esperando, se tiene que conocer la verdad, en el caso de Guillermo Valdés, yo tengo una mala opinión de él, y para decirlo más suave, no soy objetivo, porque él me consta, participó en el fraude electoral de 2006.

Tenían una empresa donde hacían encuestas e inflaban a Calderón, y luego como el pago Calderón lo nombra director del Cisen, y cómo no se conoce mucho es, era la oficina de espionaje del gobierno”, aseveró. Criticó que Valdés aparenta ser académico y sigue "cuchareando" encuestas.

RMG