En pausa, 560 iniciativas en Congreso mexiquense

La Legislatura mexiquense inicia hoy el cuarto periodo ordinario de sesiones con más de 560 iniciativas pendientes, luego de que los diputados suman tres ejercicios en el Congreso mexiquense.

Además, en este nuevo lapso deberán resolver si habrá un relevo en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y también si vendrá una cascada de solicitudes de diputados debido la elección a gobernador del 4 de junio.

El nuevo periodo ordinario de sesiones se desarrollará del 31 de enero al 15 de mayo, con una duración de 121 días. Esto es relevante, pues en ese lapso serán las campañas.

Las 560 iniciativas pendientes las han acumulado en los tres periodos de sesiones que lleva la 61 Legislatura, que inició labores en septiembre de 2018.

Tan sólo en el tercer periodo, que concluyó en diciembre del año pasado, se informó que se ingresaron al menos 353 iniciativas y 111 puntos de acuerdo.

En el primer caso se aprobaron 211 iniciativas, aunque en dicho tiempo, al avalarse el Paquete Fiscal 2023, se revisaron las iniciativas de las Tablas de Valores de uso de suelo para los municipios.

Entre las iniciativas relevantes aprobadas en ese último periodo estuvo la legalización de los matrimonios igualitarios, proyecto que se congeló por más de 10 años.

Además, pasó la reforma para los gobiernos de coalición, presentada por el PRD y PAN, aunque Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la figura.

Entre los asuntos pendientes en este periodo está el análisis de la despenalización del aborto, la Ley ISSEMyM y la Ley Universitaria. En tanto, de los puntos de acuerdo pasaron sólo 83 en la Legislatura.

El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, adelantó que otro tema a resolver es la titularidad del cargo que ostenta, que hasta la última reforma, aclaró, habría relevo en marzo y asumirá el PRI.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas del Villar, dijo que no hay acuerdo, aunque no tomará importancia lo que diga el actual titular de la Jucopo, pues aún no define si buscará el cargo o no.

