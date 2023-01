Metrics: Claudia Sheinbaum lidera preferencias rumbo a elecciones presidenciales del 2024

Claudia Sheinbaum lidera las preferencias rumbo a las elecciones presidenciales del 2024, así lo reveló el reciente reporte de Metrics, que determina la tendencia electoral de los usuarios de Twitter informó el CEO y presidente de la compañía, Javier Murillo. En la segunda posición se encuentra el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y en la tercera el secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

Al conversar con Verónica Sánchez en Noticias de la noche para El Heraldo Televisión, relató que desde hace 20 meses siguen la actividad y preferencias en esta red social y que a diferencia de hace un año cuando el canciller Marcelo Ebrard estaba en la cima de las preferencias, ahora es la jefa de gobierno capitalina quien se mantiene en la delantera y que tiene una tendencia positiva para sostener esa ventaja.

Javier Murillo relató que llevan 20 meses midiendo las preferencias electorales rumbo a 2024 Foto: Especial

Explicó cómo funciona su metodología “escuchamos todos los mensajes que se relacionan tanto con, en este caso los aspirantes de morena, también las llamadas corcholatas y una preferencia a través de inteligencia artificial procesamos estos datos y vamos determinando cada uno de los usuarios, lo primero que determinamos es si es una persona, figura pública o un bot, eliminamos todos aquellos que no sean parte de los ciudadanos y con base en ellos medimos cuál es el alcance y preferencia que tiene cada uno de ellos”.

Al compartir como impactan las redes en los usuarios y a los candidatos declaró “todos tenemos Verónica ya una vida que es fuera de línea y una vida dentro de línea, parte de nuestra vida se vive adentro, ya es muy poca la gente que no tiene una huella digital, entonces, qué está pasando que los candidatos ya no solo ponen sus propuestas sino que influyen a aquellos que van a votar por ellos o a aquellos que no van a votar por ellos en las redes sociales, lo que si te puedo decir es que ya no hay una diferencia entre la gente que está conectada y la que no está conectada, porque aunque no estuvieras conectado se permea la información ya sea en una reunión o comida”.

Candidatos deben concentrarse en las nuevas redes sociales

Javier Murillo destacó que los candidatos se deben concentrar en las nuevas redes sociales utilizadas por los centennials como Tik Tok o Instagram, ya que ellos comenzarán a tomar decisiones en los procesos electorales; mientras que los millennials prefieren Facebook o Twitter.

Destacó que realizar estas encuestas es importante para mantener un registro histórico sobre cómo se mueve la preferencia, acoto que es importante mantener en observación a todos aquellos que deseen ocupar la silla presidencial, añadió que la encuesta se puede monitorear al goglear “Metrics encuesta”.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO pide piso parejo para las corcholatas, pero sin mencionar a Monreal: "Son los mejores del mundo"

AMLO pide corcholatas y a legisladores a respetar encuesta presidencial

Poligrama: si hoy fueran las elecciones presidenciales, Morena arrasaría con las urnas

DME