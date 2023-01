VIDEO: captan a ladrón en una panadería, se llevó el celular de una niña

Un señor —de cuya edad no ha podido ser identificada— aprovechó las circunstancias para robarle un teléfono celular a una menor de edad. Los hechos se registraron el pasado 20 de enero del año en curso, en la colonia Juárez de la alcaldía Cuauhtémoc. Un sujeto vestido de jeans y con una playera de cuello redondo en un verde claro, entró a una panadería "a comprar unos bizcochos", tomó cuatro de ellos y los puso en la mesa de empaque. Luego distrajo a la única encargada del lugar, tomó el dispositivo móvil y huyó rápidamente del establecimiento. El local no dudó en hacer pública la grabación del hurto y hacer un acercamiento a la cara del hombre, sin embargo, debido al uso del cubrebocas, no se le distingue todo el rostro.

Primero visualizan donde se encuentra el celular, luego distraen al único encargado del local y finalmente roban el dispositivo. FOTO: Captura de video de Twitter: @c4jimenez

Distrajo a la adolescente para poder tomar el celular

De acuerdo con lo que podemos ver en el video —publicado en Twitter por el reportero @c4jimenez—, para poder desviar la atención de la empleada, le pide —aparentemente— un pastel de la vitrina colocada a un lado de la caja. La menor de edad había puesto su celular en la mesa de empaque, donde el señor también puso los supuestos cuatro bizcochos que iba a comprar. Se ve al teléfono encima de un cuaderno escolar y expuesto para el robo, sin embargo, también parece que el ladrón ya tenía todo perfectamente calculado para poder concretar su hurto. En el momento que la niña busca en la vitrina lo que el sujeto le pide, éste toma el dispositivo móvil de la mesa y lo guarda rápidamente en su bolsa trasera del pantalón.

Como si fuese un experto, llama nuevamente la atención de la empleada, le hace unas señas de que saldrá del lugar "pero volverá" y huye —casi corriendo— de la panadería. Ahora, en el video —que rápidamente ha sido difundido en esta red social—, se arrobó a las autoridades capitalinas para dar con el ladrón de celulares. A pesar de haberse subido el día de ayer, hasta el momento lleva 123,9 mil reproducciones, 756 retweets y más de mil reacciones. Cabe recalcar, que hasta el día de hoy —28 de enero— ni la Alcaldía Cuauhtémoc, ni la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, o la Fiscalía General de Justicia de la CDMX han respondido al llamado. El autor solo hace mención que, de conocer al ladrón, lo reporten con dichas instancias.

