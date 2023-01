Aumentan costos: cuánto deberás pagar por tu licencia de conducir en Edomex

La Secretaría de Movilidad del Estado de México, a través de su página oficial, dio a conocer que los costos para las licencias de conducir en el estado de México de todos los tipos, aumentarán a partir de 2023, por lo que en caso de renovar tu documento por hasta cuatro años, deberás desembolsar un poco más que la última vez que acudiste.

Costos para licencia de conducir 2023 en Edomex

En el caso de la licencia tipo A para los automovilistas o C para los motociclistas, los costos serán de 634.00 pesos para un año; 849.00 pesos para 2 años, mil 135 pesos para 3 años y mil 509 para 4 años.

En el caso de la licencia tipo E, para choferes del servicio particular, los costos empiezan en los 830.00 pesos para un año, mil 108 pesos para 2 años, mil 477 pesos para 3 años y mil 968 pesos para los 4 años.

Los costos aumentaros para licencias de 1 a 4 años. Crédito: Cuartoscuro

Los permisos provisionales nada más son de un año para la práctica "a" para los adolescentes de 15 años y tiene un costo de 3 mil 16 pesos; para el tipo de práctica "b" para los jóvenes de 16 a 18 años hay costos de un año por 634.00 pesos o por dos años de 849.00 pesos.

Por último, están los duplicados de licencias o permisos en el caso de haberlo perdido, y su costo es de 429.00 pesos, o las constancias de 96.00 pesos.

Requisitos para obtener tu licencia de conducir en el Edomex

En caso de que acudas a tramitar tu licencia por primera vez, vas a necesitar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

CURP.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio original no mayor a 3 meses.

Presentar un exámen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Edomex.

Comprobante de pago de derechos.

Sin exámen de conocimientos del Reglamento de Tránsito no se entregará licencia. Crédito: Cuartoscuro

Si no cuentas con un examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito, no podrás adquirir tu licencia de conducir, y además no se te hará la devolución del dinero pagado por la misma.

En el caso de las reposiciones, hay que llevar la licencia anterior que ya expiró, así como tu CURP, Identificación oficial vigente con fotografía y comprobante de pago de derechos. En caso de duplicado, también se adjunta el acta de robo o extravío, debidamente requisitada.

