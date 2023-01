Jesús Ramírez Cuevas: Táctica de seguridad "abrazos, no balazos" sí funciona

Para el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, “está rindiendo buenos frutos” la estrategia de “abrazos, no balazos” que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado durante los cuatro años de su gobierno.

“Cuando dices, ‘abrazos no balazos’ no quieres decir favorecer la impunidad y que no se va a hacer nada frente al crimen, hay que castigar a los delincuentes”, dijo en entrevista con Adriana Delgado para El Dedo en la Llaga, de Heraldo Media Group.

Explicó que López Obrador inició en diciembre de 2018 su gobierno bajo una situación de seguridad “muy complicada a nivel nacional”, pero la nueva estrategia ha permitido cambiar las circunstancias en la mayor parte del país. Hoy, dijo, la “violencia desbordada” se concentra en menos de seis estados, donde ya desplegaron operativos especiales.

“Pero eso es una cosa que se tiene que hacer con inteligencia, con estrategia, provocando el menor daño posible a la sociedad, la afectación la menor posible a la economía”, señaló.

Puso de ejemplo el llamado culiacanazo de octubre del 2019, cuando se detuvo a Ovidio Guzmán, identificado como uno de los líderes del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, pero ante la amenaza del narco de provocar disturbios en Culiacán lo dejaron en libertad.

“Ese enfrentamiento iba a tener consecuencias sociales muy graves”, expuso.

Ovidio Guzmán fue recapturado el pasado 6 de enero en el poblado de Jesús María, en Sinaloa, lo que provocó un enfrentamiento que dejó como saldo 10 soldados y 19 presuntos delincuentes muertos.

El coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia también aseguró que al llegar al último tercio del sexenio, López Obrador y su gobierno están enfocados en entregar resultados en materia social, económica y en seguridad, y sacar adelante las obras pendientes.

“Estamos en el último tercio del gobierno y lo que ahora estamos enfocados es en la entrega de resultados, de las obras pendientes”, dijo.

Resaltó que en lo que va del sexenio ha habido una reducción de homicidios dolosos de 23 por ciento al cierre del 2022, y con la mayoría de delitos a la baja, como feminicidios y robo de vehículos.

Sin embargo, Ramírez Cuevas también responsabilizó al Poder Judicial de poner frenos en terminar con la impunidad.

“Vemos hoy jueces que a pesar de que ahí –digamos- se hacen operativos muy exitosos, se detiene a delincuentes relevantes, pero ¿qué pasa? Que los jueces los liberan”, dijo.

Sobre el combate al tráfico de armas que llegan a México, principalmente de Estados Unidos, resaltó que la coordinación con el gobierno de Joe Biden ha ido avanzando para contrarrestarlo, pero también destacó que avanzan demandas impuestas por la cancillería para que armerías de ese país asuman su responsabilidad civil.

