El mataperros de Xochimilco: una joven denuncia a un hombre que impunemente asesinó a su pequeño Pache

Por medio de su cuenta de Twitter, este jueves, una joven, identificada como Danny Tapia, denunció a un hombre que supuestamente asesinó a sangre fría a Parche, su perrito, en la alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México.

De acuerdo con la publicación, que ha tenido un alcance de más de 86 mil personas, el presunto delincuente se llama Gustavo “N” y, según cuenta la usuaria de la red social, tiene antecedentes penales y es consumidor de sustancias ilegales.

El supuesto mataperros se habría metido sin consentimiento al domicilio de la joven, donde también viven sus padres, dos personas de edad avanzada y enfermas, para asesinar al animal. Luego se lo llevó y lo exhibió a las afueras de su casa.

“Parche era un hermoso lomito, amoroso y que nos procuraba mucho, por desgracia y por culpa de un tipo sin corazón y muy enfermo mentalmente ya no está entre nosotros”, escribió en el tuit que suma casi mil me gustas.

El sujeto ha amenazado a su familia “una y mil veces”, además de que los acosa, los insulta y deja letreros para intimidarlos

Danny, desesperada, aseguró que las autoridades y los vecinos de la colonia no les hacen caso, incluso, aseveró que defienden al hombre porque “a ellos no les hace nada”. Además, apuntó que no había motivo para la agresión, pues señala que su familia nunca se ha metido en problemas en la zona.

“Gracias, Parche, por tantos momentos bonitos, por hacer feliz a tu mami y por querernos tanto. Perdón por no saber lo que iba a hacer este enfermo, perdón porque las autoridades no nos hacen caso”, dijo.

A su vez, manifestó su miedo, ya que el sujeto ha amenazado a su familia “una y mil veces”, además de que los acosa, los insulta y deja letreros para intimidarlos. Expresó que la justicia no hará nada hasta que los mate a ellos también, pues lamentó que “ahora los agresores están más protegidos que los agredidos”.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades de la alcaldía Xochimilco, encabezada por José Carlos Acosta, así como a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para que den con el responsable.

A su vez, pidió auxilio a la Fundación Toby, al refugio dedicado al rescate y adopción de animales en situación de maltrato o abandono. Ellos fueron los únicos en darle respuesta, pero señalaron que denunciaron la agresión con las autoridades competentes sin respuesta alguna.

“El día de ayer estuvimos intentando apoyar, las autoridades no llegaron, se llamó muchas veces a la patrulla, una vida se perdió, ese hombre estuvo en la cárcel por abusar de su novia y hoy cobró la vida de un inocente con un picahielos, nadie ayudó, otra vez”, informaron en su cuenta de Twitter.

