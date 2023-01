Turista denuncia acoso sexual de un taxista en Cozumel, le iba a dar propina y él trató de besarla y tocarla

A través de un video en Twitter, una turista denunció a un taxista de Cozumel, Quintana Roo, por haber intentado abusar de ella y quererla besar, cuando la joven intentaba darle una propina. En el clip se puede ver que la turista mexicana está muy molesta y sigue consternada por lo que acaba de pasar.

En el video cuenta su experiencia y dice que cuando ya no estaban sus amigos, el conductor intentó besarla y tocarla, pero ella se alejó y el propio taxista le dijo que no aceptaría la propina. En el video muestra la fotografía del vehículo con número de identificación 759 y dijo que que cuando quería darle una propina, el conductor intentó abusar de ella.

Después de ese video acudió al sitio de taxis, acompañada con por sus amigos y ahí intentó encontrar a "Toño", el conductor con el que tuvo esta experiencia.

El taxi tenía el número de identificación 759

FOTO: Captura de pantalla Twitter

El taxista pidió que no contara nada

Ante esto, el taxista a quien reconocía como "Toño", le devolvió el dinero a la joven y le pidió que no le dijera a nadie más sobre lo que había ocurrido. En otro video que circula en redes sociales se ve a la turista mexicana, acompañada por sus amigos, explicando lo que había pasado.

"Toño" está al lado de los denunciantes y también de una persona que escucha la historia y hace preguntas sobre lo que pasó. Se trata de un encargado del sitio de taxis en donde le brindaban el servicio.

FOTO: Archivo

La Fiscalía de Cozumel aún no ha recibido alguna denuncia formal por lo que sucedió afuera de un restaurante de la ciudad. Aunque ya tienen los videos de las denuncias, pero la dependencia aún no ha iniciado con el proceso formal, porque según la propia dependencia, aún no se realiza la queja.

Al respecto Arturo Payán Tejero, secretario general del sindicato de taxistas, informó que el conductor negó las acusaciones en su contra, pero admitió que le pidió un beso a la afectada. Además, explicó que será sancionado con una suspensión de seis meses.

