El infierno que vivió Alberto en una app de citas, quería encontrar el amor, pero terminó extorsionado

Ay, el amor, eso que todas y todos buscamos que nos puede hacer felices, pero también en tiempos de aplicaciones, nos puede hacer pasar el peor momento de nuestra vida. Ya sea en Tinder, Bumble, Grinder o hasta en el mismo Facebook, las aplicaciones de citas o encuentros amorosos se han convertido en una opción para quienes buscan una pareja, un encuentro casual o simplemente aumentar su número de amigos; sin embargo, los criminales han encontrado en estas plataformas el lugar perfecto para cometer delitos.

Alberto es un hombre que ha vivido en carne propia la montaña rusa de creer estar enamorado, a ser víctima de un delito. Su único pecado fue buscar en redes sociales una pareja, un escape a su solitaria realidad. Como millones de personas en el mundo, entró a la tienda de aplicaciones, descargó una de las plataformas y comenzó a ver fotos.

Hizo el match que cambió su vida

Se detuvo en una que le llamó particularmente la atención, miró su perfil y le hizo entender a la aplicación que sentía atracción por esta persona.

"Era muy agradable, llenaba mis expectativas y gustos. Empezamos esta relación en esta aplicación y era cada vez más preguntas, cómo me sentía, cómo era la relación con mis esposa, me empezó a dar más confianza y comencé a darle más información. Yo la sentía como una persona de apoyo. Hasta ese momento nunca nos habíamos visto".

Conforme avanzó el trato y la confianza fue mayor, Alberto se sintió con la libertad de compartir más cosas. La persona del otro lado del teléfono comenzó a pedirle fotografías. En primera instancia eran imágenes casuales.

Sin embargo, a lo largo de los días, le solicitó que fuera buscando escenarios más íntimos y poses más explícitas. Lo que comenzó con una foto sin camisa terminó con él registrando con una cámara su cuerpo entero sin ninguna prenda encima.

Comenzó la pesadilla

El amor, a veces tiene su lado amargo, y este hombre lo probó de la peor manera. De un día a otro, el contacto con esta persona dejó de darse y la pesadilla comenzó.

"Me llegó un mensaje de un teléfono que no conocía y no tenía en mis contactos. Me decía que ya me había llevado la chingada, que tenía información mía y que si yo no depositaba en una cuenta, las imágenes y videos que tenía míos los iba a enviar a mis contactos, que había hackeado el teléfono".

Tras verse sorprendido, Alberto, por pena y miedo no denunció, se quedó callado. La Policía Cibernética de la Ciudad de México, tiene identificado este modus operandi de los extorsionadores. La suboficial Fátima Colín asegura que los incidentes que más se llegan a registrar en torno a estos casos son el sexting, el ciberacoso y el fraude.

Las llamadas fueron cada vez más constantes, al punto de que el agraviado no puede estar tranquilo, temiendo que sus imágenes queden expuestas o que alguien le haga daño, debido a que la personas con la que charló durante meses tiene información sobre su vida, su apariencia y vida personal.

Qué hacer en caso de ser víctima de este delito

La agente de la Policía Cibernética tiene un conteo de tres reportes de extorsión al mes, pero es muy probable que haya una cifra negra que las autoridades desconozcan, debido a que las víctimas no realizan una acusación formal por miedo de quedar en ridículo, temor a que su vida o integridad esté en riesgo o desconfianza de que se pueda hacer algo para atrapar a sus agresores.

"No es que no exista este incidente, sino que la ciudadanía no denuncia", dijo.

Tan solo en 2022, solo 33 casos fueron denunciados, pero se estiman que habría al menos mil casos en la capital. Cuando la extorsión comienza hay que tomar medidas, y la Policía Cibernética da los siguientes consejos.

Recopila todas las evidencias que puedas (foto, video, capturas, llamadas).

No compartir más contenido, pese a que haya amenazas de que se publicará.

No hacer ningún tipo de depósito bancario.

Hacer una denuncia formal.

Estas extorsiones no son exclusivas para hombres, según cifras de la institución, las mujeres también son afectadas, debido a que estas apps están abiertas a todo el público. La suboficial advierte que estas extorsiones pueden derivar también en otros delitos de alto impacto.

Hay riesgo de que la violencia siga escalando

"Un ciberdelito se puede transformar también en un delito físico, por así decirlo, como un secuestro, un robo a casa habitación", dijo.

Sin duda, las aplicaciones llegaron a nuestra vida para facilitarla, pero no ser responsables con el uso, manejo y reparto de información nos puede traer graves problemas, como lo vivió Alberto.

"Temo cada vez que suena el teléfono que me sigan insistiendo con esto. Temo por mi integridad física", dijo la víctima.

¿Cómo se castigan estos actos?

Cuando es posible rastrear a los agresores, las autoridades pueden investigarlos y juzgarlos por al menos dos delitos. El primero de ellos está relacionada con la Ley Olimpia, un mecanismo que protege a los ciudadanos de la filtración y uso sin consentimiento de imágenes íntimas.

Este acto incluye cualquier manipulación, publicación o envío de videos, audios y fotografías de índole sexual, aunque hayan sido tomadas por la víctima o por el agresor aún si fue pareja de esta.

El Código Penal Federal castiga este tipo de actos con multas que van de las 20 a las dos mil unidades de la UMA, lo cual equivale de dos mil a 200 mil pesos, aproximadamente, dependiendo del estado de la República donde se lleve a cabo este crimen. En cuanto a los encarcelamientos, los agresores pueden pasar de 90 días a ocho años tras las rejas, dependiendo de la entidad.

La segunda alternativa para los agraviados es solicitar que la pesquisa siga el delito de extorsión, práctica que está penada en el artículo 390 del Código Penal Federal con dos a ocho años de prisión, así como de cuarenta a ciento sesenta días multa, lo cual equivale a cifras que van de los cuatro mil a los seis mil pesos.

Consejos para enviar imágenes íntimas

Estas prácticas ilícitas son el pan de cada día, por lo que es recomendable evitar enviar este tipo de fotografías explícitas a otra persona; sin embargo, con responsabilidad, la gente puede seguir manteniendo prácticas como el sexting. Los consejos que brindan algunos de sus usuarios más experimentados son los siguientes.

Envía imágenes únicas : colocar firmas o marcas de agua a las fotos para determinar quién pudo filtrarlas en caso de que sea necesario.

: colocar firmas o marcas de agua a las fotos para determinar quién pudo filtrarlas en caso de que sea necesario. No muestras tu rostro en este tipo de instantáneas.

muestras tu en este tipo de instantáneas. No permitas que se vean marcas de nacimientos o tatuajes que se puedan ligar a tu persona.

permitas que se vean de o que se puedan ligar a tu persona. Envía estas solamente a personas de tu confianza , es mejor conocer físicamente al otro antes de mandar este tipo de contenido.

estas solamente a personas de tu , es mejor al otro antes de mandar este tipo de contenido. Evita fondos en los que se puedan identificar aspectos de tu habitación.

en los que se puedan aspectos de tu habitación. En caso de videos coloca músi c a con copyright , ya que algunas plataformas bloquean este contenido.

coloca músi a con , ya que algunas plataformas bloquean este contenido. En caso de ser víctima de extorsión o filtración, denuncia ante las autoridades.

