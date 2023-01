La SCJN determinará si los funcionarios podrán promocionar a candidatos durante las campañas

Morena en la Cámara de Diputados defiende que funcionarios públicos puedan hablar y promover diversos temas durante las campañas electorales. Hamlet García Almaguer, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, expresó que está permitido con los cambios que se hicieron en la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Ante las críticas de que la intervención de servidores públicos no abona a la equidad de la contienda y se haga campaña proselitista, el legislador morenista indicó que se trata realmente del ejercicio de la libertad de expresión que tienen los mexicanos.

“No, no es campaña, es libertad de expresión que genera acceso al derecho a la información que ya está establecido en la Constitución. Si a nosotros nos ponen un cubre bocas, una mordaza y no nos permiten hablar, cómo se va a enterar la ciudadanía lo que estamos haciendo en el Congreso, en los gobiernos estatales, municipales; a mí me parece que es importante que esta discusión pública se celebre en todos los lugares”, precisó.

García Almaguer reconoció que lo que está en juego, son dos derechos fundamentales como es la equidad de la contienda que es importante que se tutelen, pero también está el derecho a la información de la ciudadanía.

Aseguró que acatarán la determinación que tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que la oposición impugnó el Plan B de la Reforma Electoral, y este es uno de los puntos que tiene que analizar.

Dijo que acatarán lo que determine la Corte. Foto: Especial

“Yo diría que, la libertad de expresión de los funcionarios, tiene menos peso que el derecho a la información de la ciudadanía, y la Corte tendrá que sopesar ese derecho a la información frente a la equidad de la contienda y determinar la constitucionalidad o no de esta legislación. Nosotros la vamos a acatar”, indicó

Según el Artículo 4, de la Ley General de Comunicación Social, “No constituyen Propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.

“Tampoco constituye Propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”.

