AMLO no reforzará al Sistema Nacional Anticorrupción: “le tengo desconfianza a esos organismos”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en su gobierno no impulsará la culminación o nuevas reformas para mejorar el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ya que argumentó que desconfía de esos organismos y los ve innecesarios porque duplican funciones que hoy realizan la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación, entre otras.

“Se crearon, es como el instituto para la transparencia (INAI), ¿para qué se creó?, para que todo se ventilara y todo se conociera y no hubiese corrupción ¿sirvió para eso?: no, no ha servido, y nos cuesta mil millones de pesos”, dijo el mandatario durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Se replicó al mandatario que el SNA, creado en 2016, es parte del derecho a la información de los ciudadanos, a lo cual respondió al decir que todos los funcionarios están obligados a informar y ese tipo de instituciones solamente oculta datos a la ciudadanía.

No son necesarias, asegura el presidente. FOTO: Presidencia.

El mandatario descartó que estos organismos tengan resultados y aseguró que quien diga lo contrario está sumando a la simulación de sus actividades que significan para él un gasto innecesario. Al ser cuestionado si su gobierno impulsarán el SNA, López Obrador fue tajante en su respuesta.

“No, yo no voy a promover eso, nunca estuve de acuerdo con eso, no creo que eso ayude. Miren, existe la Secretaría de la Función Pública, que era la antigua contraloría; existe la Auditoría Superior de la Federación del Legislativo; existe el Legislativo, en particular la Cámara de Diputados que tiene como facultad exclusiva la aprobación y el seguimiento del presupuesto; existe el Poder Judicial. Entonces, hay instituciones suficientes, bueno, la Fiscalía General, si usted sabe de un caso de corrupción va y denuncia a la Fiscalía", dijo.

