VIDEO: el momento en que se llevan a María Ángela del paradero de Indios Verdes

María Ángela Olguín Bustamante de 16 años de edad desapareció el jueves 19 de enero al exterior de los baños ubicados en el paradero de Indios Verdes y desesperadamente, su familia llevó a cabo dos bloqueos en la carretera y una manifestación para exigir celeridad a las autoridades en las investigación para dar con su paradero y tras casi 48 angustiosas horas de incertidumbre, finalmente la joven fue encontrada con vida en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México.

Fue el sábado 21 de enero cuando la adolescente fue localizada y entregada a sus familiares, según lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), pues la localización fue posible gracias a trabajos de inteligencia realizados por la Policía de Investigación (PDI). Una vez que la encontraron iniciaron el protocolo correspondiente en estas situaciones y fue valorada médicamente, posteriormente rindió su declaración.

Video del momento de la desaparición de María Ángela

Luego de que la joven volviera con su familia y se llevara a cabo el protocolo correspondiente, la información en torno al caso comenzó a surgir al paso de los días. En este contexto, el periodista Carlos Jiménez publicó un video obtenido por cámaras del C5 en donde se puede ver cómo un sujeto se llevó a la joven tan sólo 10 segundos mientras esperaba a su mamá afuera de los baños del paradero de Indios Verdes, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En breve clip se puede ver el exterior de los baños públicos y se puede observar a un hombre caminando con ella, el sujeto viste un chaleco negro y playera de mangas largas blancas, asimismo se puede ver como la carga y la lleva a la parte trasera de unas camionetas. De acuerdo con versiones periodísticas, antes de ser secuestrada, la joven sintió un piquete, la habrían drogado para poder levársela.

Lo mostrado en el video coincide con el testimonio de su madre, Rocío Bustamante, quien relató durante la desaparición de la adolescente: "Venimos de allá, saliendo de la estación de Indios Verdes, paso al baño y mi hija se queda aquí, justo parada y cuando paso al baño, le digo que aquí me espere, entro, me formo, porque había fila, desde allá adentro yo la veía hasta aquí como seguía parada, paso al baño, todavía volteo y la veo aquí parada a mi hija, entro al baño directo y en ese momento, cuando entro al baño, unos segundos después escucho que me dice '¡ma!' así solamente, me paro rápido, me apresuro, salgo, me lavo las manos y salgo aquí y mi hija ya no está".

En tanto, su hermana señaló durante una de las protestas que en uno de los videos del C5, en donde no se ve muy bien a la persona que se llevó a María Ángela, se aprecia claramente cómo se la llevó del brazo, incluso se les vio caminar hacia uno de los locales en donde ella refirió que sí había cámaras de vigilancia, pero que no se las quisieron facilitar.

¿Dónde fue encontrada María Ángela?

Luego de que se diera a conocer que la joven fue encontrada con vida en Nezahualcóyotl, la información en torno a su hallazgo comenzó a ampliarse y se informó que la joven fue encontrada en un lugar abandonado ubicado en avenida de Las Torres y Avenida 12, colonia Las Águilas, en donde hay basura, tierra y juegos mecánicos oxidados. En entrevista para Milenio, Itzel Andrea, la policía municipal de tránsito de Nezahualcóyotl que encontró a María Ángela relató como fue el sorprendente hallazgo de la joven, quien estaba embolsada y amarrada.

"Se encontraba en posición fetal con una bolsa negra, estaba atada de manos y de pies, además traía una cinta canela transparente en el estómago. Me indicaba que traía mucho dolor en la espalda, se veía muy desesperada y solamente quería desamarrarse de las manos", describió en un video disponible en la redes sociales del medio.

La oficial le dio los primeros auxilios y posteriormente le preguntó su nombre, a lo que la adolescente respondió: que era "la mujer que se habían robado en el Metro Indios Verdes", luego le dio su nombre completo y edad, asimismo, le proporcionó el contacto de su padre, pues María Ángela quería verlos otra vez. Al lugar llegó una ambulancia en donde revisaron a la menor, así como personal de la Célula de Búsqueda de Atención a Víctimas para la valoración psicológica y elementos de la Policía de Investigación de la Ciudad de México para atender el caso.

