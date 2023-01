AMLO pidió a Joe Biden interceder por Julian Assange: "A todos nos conviene"

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, trató el tema de la libertad de Julian Assange, fundador de WikiLeaks. Afirmó que no podía hablar de esto, pero confiaba en que el norteamericano merece su confianza debido a que es una buena persona y un buen gobernante.

Los mandatarios de México y Estados Unidos platicaron el 8 de enero durante una hora, en el trayecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a un hotel de Polanco mientras se transportaban en “La Bestia”, el vehículo blindado usado por el líder de EU para transportarse.

Durante la conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, se le cuestionó si habló con su homólogo del caso de Assange, quien está preso en Londres. Aseguró que le interesa que el activista digital sea liberado y está a favor de que esta se realice lo antes posible.

Andrés Manuel López Obrador aseguró que es necesario respetar la libertad. FOTO: presidencia.

"Debemos de respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos y ese es mi compromiso", dijo, sobre a la conclusión a la que llegó con el líder norteamericano.

El presidente de México aseguró que no hay motivos para atentar en contra de la libertad de expresión de ninguna personal, por lo que se debe excarcelar a Assange, de quien dijo no es un espía, sino un periodista que solamente hacía su trabajo.

"Lo que hizo fue dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer The New York Times Y otros medios ¿y por qué a esos medios no se les juzga? Porque es Assange", acotó.

El titular del Ejecutivo federal expresó que la Estatua de la Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío y pidió que aunque no se esté de acuerdo con la forma de conducirse por parte del reportero, lo que se debe hacer es respetar sus garantías.

"A todos nos conviene que se mande mensaje de la importancia de respetar y de poner por encima de todo la libertad del ser humano, Vamos a esperar para ver qué sucede”.

Sigue leyendo:

AMLO supervisará personalmente la mina de litio en Sonora: “Que sea del pueblo, no de particulares”

AMLO arremete contra la ONU tras denunciar las desapariciones en México: “¿Qué hicieron cuando García Luna?”