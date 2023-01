Claudia Sheinbaum pide no generar un ambiente de miedo en Indios Verdes

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum lanzó un llamado para evitar generar “un ambiente de miedo” en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes.

Lo anterior, después del caso de María Ángela Olguín, menor que desapareció el pasado 19 de enero en este lugar y que fue localizada el fin de semana por elementos policiales de Nezahualcóyotl, Estado de México. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina descartó que en este lugar -que limita con territorio mexiquense- haya una red de trata de personas y dijo que será la Fiscalía General de Justicia capitalina, quien dé información sobre el caso de la menor.

“Leí que se hablaba de que había secuestro de jovencitas y otras cosas, cosa que no hay ningún reporte en Indios Verdes de que hubiera ocurrido algo antes del caso de este joven. Y el caso de esta joven, es importante que la Fiscalía informe qué es lo que encontraron en los videos y en todo para que la gente entienda qué fue lo que pasó y esté informada, y no se genere un ambiente de miedo, que hasta el momento no existe en el CETRAM Indios Verdes”, apuntó.

Promete aumento de vigilancia en la zona

Reiteró que se aumentará la vigilancia en esta zona, aunque, dejó en claro que “no en particular por este caso, sino, en general, por las condiciones en las que está Indios Verdes”.

Añadió que es importante que se diga qué fue lo que pasó, “con todo respeto, por supuesto, a ella, a sus familiares y toda la investigación” y es que no se tiene que generar “un alertamiento de algo que no tenemos información que esté ocurriendo”.

“Esencialmente son los elementos que ya existen, pero más organizados. El CETRAM Indios Verdes tiene una cantidad de personas que se mueven diariamente, muy alta. Hay días en que pueden llegar a ser hasta 800 mil personas, inclusive un poco más; entonces, requiere mucho mayor orden, precisamente por la obra que se está haciendo y que haya muchos mejores caminos, iluminación, etcétera”, concluyó.

No se ha cerrado investigación sobre caso Ciro Gómez Leyva

Claudia Sheinbaum señaló que, pese a que se detuvieron a 12 personas, no se ha cerrado el caso del atentado contra el periodista, Ciro Gómez Leyva.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina señaló que se están llevando a cabo investigaciones profundas, incluso, se tienen algunas otras líneas del móvil que se están desarrollando; “como está bajo investigación, difícilmente se podrían dar a conocer; pero esperemos que muy pronto pueda la Fiscalía General de Justicia capitalina informar un poco más”.

“Así debe ser, no se ha cerrado el caso. No porque haya 12 detenidos, ya se cerró el caso ni mucho menos, se siguen las investigaciones”, aclaró.

Refirió que, si se dará a conocer el móvil del hecho, y “todo lo que se conozca, sin interceder, sin que se ponga en riesgo la investigación, se va a dar a conocer en su momento”.

La Fiscalía General de Justicia capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, informó el viernes pasado que 12 personas fueron vinculadas a proceso por este atentado ocurrido hace poco más de un mes.

