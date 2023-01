Claudia Sheinbaum no ve futuro a alianza PRI, PAN y PRD para gobernar la CDMX

“La ciudad [Ciudad de México] es una ciudad democrática de derechos, no quiere regresar al pasado de la corrupción y tampoco quiere voltear a la derecha, la ciudad nunca ha volteado a la derecha”, respondió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ante el cuestionamiento de cómo ve la alianza que se anunció entre el PAN, PRI y PRD para las elecciones de 2024 en la capital.

Es importante recordar que a mediados de enero de 2023, el Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza llevaron un registro por de la coalición “Va por Edomex”, ante esto se ha dicho que los perímetros tres partidos mencionados formarían otra alianza en la Ciudad de México para competir por la jefatura de gobierno.

Durante su conferencia matutina, la Dra. Sheinbaum Pardo reconoció que si bien hay personas que han votado por partidos políticos de la derecha, la gran mayoría quiere seguir tener una ciudad progresista. “Hay zonas de la CDMX que históricamente han votado así, pero la gran mayoría de la ciudad lo que quieren es seguir teniendo libertades, democracia y quieren una ciudad progresista, que esta ciudad siempre ha sido así, por eso hablamos de ciudad de derechos, entonces está bien que lo hagan, pero no le veo mucha perspectiva [de la alianza]”, destacó la mandataria.

Las encuestas ponen por encima a Morena

Durante la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum reconoció que las encuestas, aún con la alianza del PRI, PRD y PAN, ponen encima a Morena y a los partidos políticos aliados.

Asimismo, reconoció que en la capital hay mucha gente de Morena que puede competir por la jefatura de gobierno. “Hay muchas mujeres y hombres que perfectamente van a representar a la ciudad”, destacó la mandataria. También recordó que la Ciudad de México, así como a nivel nacional, se llevan a cabo encuestas para elegir al representante, como lo dicta la democracia.

“Del otro lado tienen que resolver qué partido los va a representar porque ya hubo un anuncio en su momento de que aquí ya se había negociado, que en el Estado de México iba el PRI y que en la Ciudad de México iba el PAN, entonces no sé cómo le va a hacer el PRI, no sé si ya estén de acuerdo los priístas de la ciudad en eso, eso tienen que resolverlo ellos, aquí no tienen ningún problema porque igual que en la presidencia, alcaldías y diputaciones es por encuesta independientemente del partido político”, apuntó.

