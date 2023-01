Cae el operador financiero de los Cabrera Sarabia un aliado clave del Cártel del Pacífico

El operativo de fuerzas federales en Durango en marcha desde la madrugada de hoy fue para detener a uno de los operadores financieros del grupo delictivo de los Cabrera Sarabia, afin al Cártel del Pacífico, informó durante la mañanera de este viernes el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional.

“Están fuerzas de tierra, también apoyo aéreo, continúa la actividad, se está desarrollando en coordinación con la Fiscalía General de la República y otras instancias, todavía seguimos en el proceso de esta operación para que una vez concluyendo todo lo que se tiene que hacer en el domicilio donde se realizó esta actividad, se traslade al detenido donde establezca la FGR”, dijo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno capitalino.

El titular de la defensa dio pormenores del operativo en Durango:

Resaltó que en el transcurso del día se brindará más información del operativo, pero antes confirmó que hay detenciones sobre este operador financiero y un herido de parte de su grupo agresor.

“Sí hubo alguna agresión por parte de ellos, tenemos el dato que hay un herido, pero no es grave, de parte de la gente que inició la agresión hacia las fuerzas que estaban realizando la operación, pero no es de gravedad, es en un brazo, al parecer. No, de las Fuerzas Armadas no tenemos nadie y de las demás autoridades tampoco hay heridos”, explicó.

Hubo detenciones durante el operativo. | FOTO: Especial

El fuerte operativo

Hoy por la madrugada aproximadamente 04:00 horas, tres helicópteros y varias unidades artilladas acordonaron el fraccionamiento el Cortijo que es de nivel alto para implementar operativo en contra de objetivos del cartel de Sinaloa. Vecinos reportaron la llegada de ambulancias y algunas detonaciones, se presume que en Durango se dé atención a los medios que se detiene al G1.

Sobrevolaron helicópteros. | FOTO: Especial

Este no es un hecho aislado la ciudad capital, desde la detención de Ovidio Guzmán se ha visto presencia de sinaloenses por distintas partes de la ciudad con vehículos muy costosos así como presencia de efectivos de seguridad municipal en los astros para evitar riñas que se incrementaron. "El detenido en Durango sería Gerardo Soberanes Ortiz, alias “El G-1”, operador de la familia Cabrera Sarabia, aliados del Mayo Zambada"

Este viernes fue detenido Gerardo Soberanes Ortiz. | FOTO: RND

Con información de Noemí Gutiérrez, Carlos Navarro y J. Ignacio Mendívil B

