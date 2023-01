Sedena: los hechos atípicos en el Metro no ocurrieron por falta de mantenimiento

Los eventos “anormales” en el Metro que han derivado en accidentes y fallas no son por falta de mantenimiento, en algunos casos se ha visto “la mano del hombre”, por eso la presencia de la Guardia Nacional en las estaciones, justificó este viernes el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

“Lo que se detectó, y ese fue el origen precisamente de la coordinación con el Gobierno de la Ciudad, es que hubo muchos eventos que se fueron presentado en las diferentes estaciones, eventos que no eran normal que se desarrollaran, eventos que salían de la parte normal de operación del Metro, no eran cosas que por el mantenimiento o por la falta de mantenimiento se tenían que presentar”, dijo durante la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno capitalino, el general destacó que hay evidencias de que algunos de los eventos anormales pudieron haber sido provocados. Sin embargo, evitó contestar a pregunta expresa, si ya se puede señalar un sabotaje en el Metro.

El secretario aseguró que se ha realizado el correcto mantenimiento de las unidades. FOTO: Archivo.

“Hace unos días se mostró videos que se veía algunos pernos que no había manera de que se pudieran desprender sino era con la mano del hombre ahí realizando alguna actividad. Ese fue el motivo por el cual la jefa de Gobierno estableció coordinación con el gabinete de Seguridad y solicitó el apoyo”, destacó. También justificó el despliegue de los casi 6 mil elementos de la Guardia en las 190 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo.

“Se hizo un análisis de cuánto personal requería cada una de las estaciones. Ustedes saben tenemos estaciones pequeñas y otras que tienen mucha actividad, mucha afluencia de ciudadanos. Entonces, en base a ese análisis se fue distribuyendo a la gente de la Guardia Nacional y se desplegaron casi seis mil elementos en todas las estaciones”, dijo. También expuso que la presencia de la Guardia no es para reprimir a los usuarios sino darles protección.

“Hace algunos días, también informaba de una encuesta que se hizo a los usuarios del propio Metro, a la gente que emplea esto para ir a su trabajo a laborar y las personas que participaron en esta encuesta todos estaban de acuerdo, casi el 80 por ciento de que la Guardia Nacional tuviera esa presencia generándoles estas condiciones de seguridad y de apoyo a las autoridades que se encargan directamente de la seguridad del Metro”, concluyó.

La presencia de este grupo ha disminuido la delincuencia. FOTO: Archivo.

Hay menos robos gracias a la GN

Con el arribo de la Guardia Nacional al Metro, los robos han disminuido. En la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que los hurtos dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) pasaron de cinco a dos diarios, además de que han reducido los registros de incidencias.

La líder de la capital indicó que solamente se ha presentado el reporte de la separación de vagones en la estación Polanco de la Línea 7, pero que después de esto no ha habido otro problema significativo dentro de las instalaciones.

La titular de la administración capitalina reiteró en que la Guardia Nacional no está armada en este trasporte público y señaló que también vigilan las instalaciones de los distintos talleres a fin de mantener las operaciones seguras.

"En el caso de los andenes están desarmados por la cantidad de gente que circula en el Metro, son cerca de tres y medio millones en este momento, están en todas las estaciones, andenes, ayudan también en la noche a los trabajadores, a la policía a hacer revisiones.

La jefa de Gobierno informó que las investigaciones en tono al accidente en la Línea 3 avanzan con normalidad. FOTO: Especial.

"También están afuera de los talleres en camionetas, se pusieron afuera de los talleres para protección de los trabajadores", dijo.

La jefa de Gobierno agregó que la Fiscalía General de Justicia local está investigando el accidente de la Línea 3, que cobró la vida de una joven estudiante, y también la separación de trenes en Polanco, que ocurrió el domingo 15 de enero.

Fue la semana pasada que se hizo el anuncio del arribo de la Guardia Nacional al Metro. Fueron desplegados más de 6 mil elementos en las 195 estaciones. Los más de cinco mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se mantienen en labores de vigilancia, en coordinación con dicha corporación federal.

AMLO defiende la presencia de la GN

Al calificar de hipócritas y corruptos sus adversarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que se esté militarizando el metro con la presencia de la Guardia Nacional ya que se busca proteger al pueblo, “vale más prevenir que lamentar”. Criticó que sus opositores y conservadores sólo están “zopiloteando”.

En la conferencia de prensa matutina y acompañado de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y de integrantes del gabinete de seguridad expresó:

“Entonces estos hipócritas hablan de militarización, ¿para qué es la Guardia Nacional? Para proteger al pueblo ¿Ustedes creen a nuestros adversarios conservadores, corruptos les importa la seguridad del pueblo? No, lo que quieren es que nos vaya mal, por eso andan zopiloteando y son muchos los que están en el metro, de la Guardia Nacional, vale más prevenir que lamentar”.

El presidente cuestionó a los críticos de esta medida. FOTO: Especial.

“Ya lo he dicho, imagínense la gente que tiene que utilizar el metro porque es un sistema de transporte, que tiene que ir a trabajar diario, no los que tenemos la posibilidad de transportarnos de otra manera, si no los que necesitan el metro, vivir con la psicosis de que puede haber un accidente, porque es lo que están” escuchando en medios, dijo.

Por: Por Carlos Navarro, Iván Saldaña y Noemí Gutiérrez

Sigue leyendo:

La nueva subestación del Metro de la CDMX será la más moderna y grande de México

Claudia Sheinbaum: Uriel Carmona y sus peritos deben responder por el encubrimiento del feminicidio de Ariadna Fernanda