¿Se puede fumar dentro del auto? Esto dice la nueva ley antitabaco

Fue el pasado domingo 15 de enero cuando en México entró en vigor la Nueva Ley para el Control del Tabaco, también conocida como Ley Antitabaco, la cual prohíbe a las personas fumar en cualquier espacio público en nuestro país además que redujo la visibilidad de las marcas de cigarros en establecimientos que los comercian.

Ante la llegada de esta nueva legislación, desde entonces muchos ciudadanos se preguntan acerca de los lugares en donde sí estará permitido fumar y se preguntan si esto será posible desde el interior de sus vehículos. Si bien con la nueva ley se han ampliado los lugares libres de humo, la polémica sigue vigente entre la población.

La nueva legislación entró en vigor el pasado 15 de enero. FOTO: Especial

¿Se puede fumar en el auto en la CDMX?

Cabe destacar que fumar en el automóvil no es uno de los lugares en los que no se puede hacer, no obstante, esto significa que sea recomendable hacerlo ya que si bien la Ley Antitabaco no restringe el hecho de encender un cigarrillo mientras se conduce, sí es posible que quien lo haga pueda ser acreedor de una sanción o multa.

La polémica por la nueva ley se ha extendido a diversos sectores de la población. FOTO: Cuartoscuro

De acuerdo con un apartado incluido en el Artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, se especifica que está prohibido manejar mientras se usan objetos que puedan significar una distracción para el o la conductora, y que a su vez obstruyan su visibilidad. Por lo que en ese caso el cigarro puede estar incluido.

Esto cuesta la multa por fumar en el automóvil

Segú el Reglamento de Tránsito de la CDMX, los conductores que infrinjan esta disposición serán acreedores a una multa equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de un punto de penalización a la licencia de conducir o más Por lo que la sanción va desde los 518 y hasta los 2 mil 74 pesos.

En la CDMX está prohibido manejar mientras se usan objetos que puedan significar una distracción para el o la conductora. FOTO: Especial

La polémica en torno a la entrada en vigor del nuevo reglamento que impide fumar en cualquier espacio abierto se ha extendido a diversos sectores de la población y hay quienes aseguran que esta nueva legislación limita las libertades de las personas, algo que consideran excesivo.

Lugares en donde está prohibido fumar

quedará prohibido fumar en oficinas, centros de trabajo, restaurantes, hoteles y parques. FOTO: Cuartoscuro

Una vez que el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el pasado 16 de diciembre el decreto que reforma el Reglamento de la Ley para el Control del Tabaco, aprobada en febrero 2022, la cual prohíbe fumar en lugares públicos de todo México, a partir de este domingo 15 de enero quedará prohibido fumar en oficinas, centros de trabajo, restaurantes, hoteles, parques y playas de todo México.

También en el transporte público, escuelas, sedes en donde se realicen espectáculos, hoteles, estadios, sitios marcados con la leyenda “Espacio libre de humo”, plazas comerciales y lugares en donde se encuentren niñas, niños y adolescentes. Cabe destacar que los restaurantes ya no podrán ofrecer el servicio, u opción, de área para fumar a los comensales.

