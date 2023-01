AMLO pide al pueblo no aceptar migajas en las elecciones de Edomex y Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que se realicen elecciones libres y limpias en el estado de México y Coahuila que renuevan la gubernatura. En la conferencia de prensa matutina, aclaró que el gobierno federal no opina sobre el desarrollo de los procesos electorales.

“Deseamos con toda el alma que las elecciones sean libres y limpias, que no haya fraude ni en el Estado de México ni en Coahuila ni en ninguna parte, que acabemos con el fraude, que la gente vote libremente, que no se deje manipular, que no venda su voto, que no acepte migajas, despensas, frijol con gorgojo y que tampoco se debe amenazar porque la libertad no se implora, la libertad se conquista, somos libres, no somos esclavos”, declaró.

También llamó a no utilizar el aparato de Estado para intimidar a los adversarios, “y que haya libertad y que haya democracia”. En el salón Tesorería, hizo un llamado a que los ciudadanos voten por quien les dicte su conciencia sin presiones.

Recordó que antes los publicistas vendían paquetes en los que incluso presumían que se podía ganar una gubernatura (Foto: Cuartoscuro)

“Yo le tengo mucha confianza a la gente, el pueblo está muy consciente, sabe muy bien lo que le conviene y no le conviene y ya los publicistas, no, no, no, eso de que usa tu moco de gorila (gel) y bien engominado, y ríete así (mostrando los dientes)”, dijo sonriendo.

Recordó que antes los publicistas vendían paquetes en los que incluso presumían que se podía ganar una gubernatura, pero no conocían el lenguaje del pueblo ya que recomendaban el uso de tecnicismos que la gente no asimila bien.

“A veces los presumidos dicen ´no, bájale´, no es ¡bájale!, es ¡súbele!, habla bien el castellano, no metas la jeringosa tecnocrática esa, imagínense que un candidato diga ´estoy proponiendo que en este estado busquemos la resiliencia´, así es… ¿no?, ¿qué es eso?... Está de moda… Estemos a favor de la ´empatía´ ¿qué es eso?, ¿qué no se puede decir estamos a favor de la simpatía que es lo mismo? Y así muchísimas cosas”, aseguró.

