Caso Yasmín Esquivel: Adán Augusto se niega a opinar sobre la ministra por la "autonomía de poderes"

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que, por respeto a la división de Poderes en México, no puede opinar sobre si Yasmín Esquivel Mossa se mantiene o no como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que la UNAM halló plagio en su tesis de licenciatura en Derecho.

“Yo no puedo opinar de eso, me van a acusar de que no respetamos la autonomía de los poderes”, dijo en entrevista previo en Oaxaca.

El título de la ministra se encuentra en juego tras el hallazgo de su presunto plagio

FOTO: Especial

El caso del presunto plagio sigue en curso

Previo al evento que encabezó este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador, López Hernández también rechazó hablar sobre la responsabilidad que tiene la SEP de evaluar si anula o no el título de la ministra, pues dijo que la Secretaría ya tiene su expediente y una vez que termine el análisis dará una postura.

“Yo no puedo opinar de ello, me conozco el proceso y después van a decir que hay intromisión de uno”, señaló.

-Pero el presidente dijo que ya hicieron el análisis y si les correspondía en el gobierno no lo iba a evadir. ¿Ya hicieron este análisis jurídico? -se preguntó al funcionario.

“Ah, sí, ya lo están haciendo, no sé si ya lo terminaron”, contestó

-Y ¿van a tomar una decisión? -se insistió.

“Pues me imagino. Ya le notificaron, eso sí, a la SEP”, respondió.

SIGUE LEYENDO:

El incumplimiento de la SEP

Yasmín Esquivel no plagió la tesis de Ulises Báez, resuelve la Fiscalía de la CDMX

Claudia Sheinbaum asiste al funeral y homenaje de Miguel Barbosa en Puebla